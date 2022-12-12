Воробьев: Участники СВО и их семьи в Московской области получат все льготы

«В Подмосковье большое количество воинских подразделений. Наши жители, главы семейств, выполняют сегодня свой служебный долг. Мы приняли ряд мероприятий по выплатам, обмундированию. Все это важно и было сделано весьма своевременно. Но, встречаясь с женами офицеров, обратили внимание, что положенные семьям мобилизованных льготы на детский сад, питание в школах, кружки не распространяются на кадровых военных. Сегодня мы исправим эту ситуацию. И все семьи военнослужащих будут иметь возможность получить эту дополнительную заботу и помощь», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует newizv.ru.