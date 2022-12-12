Воробьев: Участники СВО и их семьи в Московской области получат все льготы

«В Подмосковье большое количество воинских подразделений. Наши жители, главы семейств, выполняют сегодня свой служебный долг. Мы приняли ряд мероприятий по выплатам, обмундированию. Все это важно и было сделано весьма своевременно. Но, встречаясь с женами офицеров, обратили внимание, что положенные семьям мобилизованных льготы на детский сад, питание в школах, кружки не распространяются на кадровых военных. Сегодня мы исправим эту ситуацию. И все семьи военнослужащих будут иметь возможность получить эту дополнительную заботу и помощь», — сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Его цитирует newizv.ru.
Глава Подмосковья также отметил, что очень важно встречаться с жителями. По его словам, он получает много положительных отзывов о работе глав в данном направлении.
В школах дети кадровых военнослужащих будут бесплатно получать завтраки, обеды, посещать кружки и секции, группы продленного дня. Родителей детей младшего возраста освобождают от оплаты за детский сад. Также они могут рассчитывать на зачисление вне очереди. За обеды не придется платить и студентам колледжей Московской области.
Помимо этого, члены семей военнослужащих, отправившихся в зону специальной военной операции, могут обратиться в центр помощи семьям мобилизованных. Всего их 60, и здесь можно выбрать удобный для себя. Центры работают в каждом муниципалитете Московской области.
Социальные работники, психологи, юристы и волонтеры закреплены за центрами. Люди, обратившиеся сюда, могут получить большой перечень услуг: от психологической и юридической помощи до консультаций и оформления нужных документов. Им помогут с устройством ребенка в детский сад без очереди, расскажут, какими мерами поддержки может воспользоваться семья и как их получить.