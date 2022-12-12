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ВК «Белогорье» проигрывал «Кузбассу», но к концу матча одержал победу

Сегодня, 07:22
Фото: сайт ВК «Белогорье»
«Белогорье» обыграло кемеровский «Кузбасс»

ВК «Белогорье» обыграл кемеровский «Кузбасс»

«Львы» и кемеровская команда соседствуют друг с другом в турнирной таблице. Этот матч решил, продлят ли белгородцы серию победных игр с командой соперника, сообщили на сайте «Белогорья».
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Матч

Белгородские «львы» по ходу матча проигрывали кемеровскому «Кузбассу», но в итоге одержали победу. Команды соседствуют друг с другом в турнирной таблице. Матч, состоявшийся11 декабря, решил, продлят ли белгородцы серию победных игр с командой соперника.

«Белогорье» повело в счёте только в пятом сете. Кемеровской команде пришлось рисковать на подачах, что привело к ошибкам. Матч закончился со счётом 2:3 в пользу белгородцев.

Следующий матч чемпионата России состоится 20 декабря. «Львы» сыграют с командой «Югра-Самотлор» в Нижневартовске.

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#Наталья Корявых#Спорт#Матч#Белгородская область#Кемерово#Волейбольный клуб#Белогорье#Кузбасс#Волейбол
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