ВК «Белогорье» проигрывал «Кузбассу», но к концу матча одержал победу

Белгородские «львы» по ходу матча проигрывали кемеровскому «Кузбассу», но в итоге одержали победу. Команды соседствуют друг с другом в турнирной таблице. Матч, состоявшийся11 декабря, решил, продлят ли белгородцы серию победных игр с командой соперника.
«Белогорье» повело в счёте только в пятом сете. Кемеровской команде пришлось рисковать на подачах, что привело к ошибкам. Матч закончился со счётом 2:3 в пользу белгородцев.
Следующий матч чемпионата России состоится 20 декабря. «Львы» сыграют с командой «Югра-Самотлор» в Нижневартовске.