В разы меньше изъятого: что задекларировал Глаголев в свой последний год у власти

Согласно опубликованному на сайте правительства документу, в 2020 году доход Глаголева составил 3 273 883 рубля. Также в своём имуществе экс-замгубернатора прописал земельный участок площадью 3200 кв. метров и дом площадью 486,9 кв. метра. Оба объекта, согласно документам, расположены в России. Личного транспорта, если верить декларации, у Глаголева не было. Стоимость участка в треть гектара и просторного дома вряд ли потянут на 62 млн рублей. Поэтому, вероятно, у Глаголева арестовали и имущество, которое не указывалось в декларации.
Евгений Глаголев возглавлял департамент строительства и транспорта Белгородской области с 2016 по 2021 гг. С приходом Вячеслава Гладков в адрес бывшего чиновника всё чаще поступала критика по качеству и темпам работ на социальных объектах. В июне 2021 года Глаголева задержали сотрудники ФСБ.
Бывший замгубернатора на данный момент находится в московском СИЗО. Чиновника обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ — до 15 лет тюрьмы). Также ранее сообщалось, что ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ — до семи лет тюрьмы).
По данным Бастрыкина, Глаголев незаконно потребовал от руководителя одной из подрядных компаний отремонтировать гимназию, в которой он сам учился, и требовал 10 млн рублей взятки.