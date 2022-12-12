В разы меньше изъятого: что задекларировал Глаголев в свой последний год у власти

Согласно опубликованному на сайте правительства документу, в 2020 году доход Глаголева составил 3 273 883 рубля. Также в своём имуществе экс-замгубернатора прописал земельный участок площадью 3200 кв. метров и дом площадью 486,9 кв. метра. Оба объекта, согласно документам, расположены в России. Личного транспорта, если верить декларации, у Глаголева не было. Стоимость участка в треть гектара и просторного дома вряд ли потянут на 62 млн рублей. Поэтому, вероятно, у Глаголева арестовали и имущество, которое не указывалось в декларации.