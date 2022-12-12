В многоэтажке в Белгороде из-за протечки кровли затапливало квартиры

Как стало известно в ходе оперсовещания, кровля потекла в многоэтажке в Белгороде на улице Привольная. Губернатор поручил разобраться в ситуации. Врио областного центра Валентин Демидов доложил, что сегодня на объект выезжали. Там необходимо провести текущий ремонт кровли. Также чиновник добавил, что дом планируют включить в программу капремонт на 2023 год.