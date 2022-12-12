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В многоэтажке в Белгороде из-за протечки кровли затапливало квартиры

Сегодня, 07:22
На устранение течи потребуется несколько дней. Об этом главе региона Вячеславу Гладкову доложил врио мэра областного центра Валентин Демидов. Губернатор поручил проверить работу УК.

Как стало известно в ходе оперсовещания, кровля потекла в многоэтажке в Белгороде на улице Привольная. Губернатор поручил разобраться в ситуации. Врио областного центра Валентин Демидов доложил, что сегодня на объект выезжали. Там необходимо провести текущий ремонт кровли. Также чиновник добавил, что дом планируют включить в программу капремонт на 2023 год.

В течение трёх дней устраним протечки. Много внутренних работ. Плесень есть, обои нужно поменять. Несколько квартир систематически затапливало. Занимаемся. Сейчас план работы подготовим и доложим.  В течение двух-трёх дней мы протечку кровли устраним.
Валентин Демидов

Вячеслав Гладков поручил разобраться, почему бездействовала УК.

Они же ежемесячно получали с людей деньги.
Вячеслав Гладков

Демидов отметил, что с УК городские власти работают.

Они (УК- прим.ред) несколько собраний проводили с жителями по поводу смещения сроков капремонт кровли. Возьмём под свой контроль ситуацию.
Валентин Демидов

Напомним, ранее жители многоэтажки на ул. Привольная в Белгороде пожаловались «Бел.Ру» на состояние подвала-укрытия.

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