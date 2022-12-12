В многоэтажке в Белгороде из-за протечки кровли затапливало квартиры

Как стало известно в ходе оперсовещания, кровля потекла в многоэтажке в Белгороде на улице Привольная. Губернатор поручил разобраться в ситуации. Врио областного центра Валентин Демидов доложил, что сегодня на объект выезжали. Там необходимо провести текущий ремонт кровли. Также чиновник добавил, что дом планируют включить в программу капремонт на 2023 год.
В течение трёх дней устраним протечки. Много внутренних работ. Плесень есть, обои нужно поменять. Несколько квартир систематически затапливало. Занимаемся. Сейчас план работы подготовим и доложим. В течение двух-трёх дней мы протечку кровли устраним.
Валентин Демидов
Вячеслав Гладков поручил разобраться, почему бездействовала УК.
Они же ежемесячно получали с людей деньги.
Вячеслав Гладков
Демидов отметил, что с УК городские власти работают.
Они (УК- прим.ред) несколько собраний проводили с жителями по поводу смещения сроков капремонт кровли. Возьмём под свой контроль ситуацию.
Валентин Демидов
Напомним, ранее жители многоэтажки на ул. Привольная в Белгороде пожаловались «Бел.Ру» на состояние подвала-укрытия.