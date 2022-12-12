Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В ЛВЗ в Белгороде решили, что россиянам разрешат сесть выпившими за руль на Новый год

Сегодня, 06:56
Фото: 1MI
Новость о том, что в России на новогодние праздники якобы разрешат управлять авто после выпитых 200 граммов водки, появилась на сайте «Белвино». Эти данные опровергает телеграм-канал «Война с фейками. Белгород».

На сайте белгородского «Белвино» появилась новость о том, что россиянам якобы разрешат сесть за руль на Новый год после 200 граммов водки. Эта информация не соответствует действительности.

Водителям по-прежнему запрещено управлять авто в любых состояниях сознания, которые медики и психологи называют изменённым. В КоАП РФ указано, что допустимая концентрация алкоголя составляет 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха, 0,3 г на литр крови — то есть 0,3 промилле.

Обозначенный порог вовсе не означает, что автомобилисты могут садиться за руль в нетрезвом виде. Это исключает погрешность при измерении алкотестером для тех, кто не пил алкогольные напитки.

Интересно, что фейковая новость до сих пор находится на сайте предприятия. «Вести.RU», на которые ссылается ЛВЗ, ничего о разрешениях не писали. В оригинальном материале сообщили лишь об увеличении производства ряда горячительных напитков.

Фото: скриншот с сайта "Белвино"
Белгородцы стали больше пить крепкого алкоголя. Сильно больше
Узнать подробнее
Читайте также:
Пьяные водители, скользкие дороги: о новых жертвах ДТП в Белгородской областиДурная привычка: пьяный иностранец пытался подкупить белгородского полицейскогоПьяный белгородец сбил женщину на дороге и скрылся с места ДТП
#Общество#Нарочно не придумаешь#Белгородская область#Спиртное#Наталья Корявых#Белвино#Управление автомобилем#Новогодние праздники#Фейк
Подпишитесь
В 17 районах Белгородской области обделили детей с новогодними подарками
Сегодня, 06:34
Бег за подрядчиком и чуть не рухнувший сад. Гладков — о «горящих» объектах Белгорода
Сегодня, 08:05
СБУ создало фейк о передаче одесситом данных о расположениях ВСУ сотрудникам «Бел.Ру»
Вчера, 13:28
Новогоднюю ёлку в Белгороде откроют 17 декабря вместе с Дедом Морозом
Вчера, 06:27
Под Белгородом простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим
Сегодня, 07:55
Белгородская область закупила 24 школьных автобуса на сумму более 100 млн рублей
Сегодня, 04:41