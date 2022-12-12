В ЛВЗ в Белгороде решили, что россиянам разрешат сесть выпившими за руль на Новый год

На сайте белгородского «Белвино» появилась новость о том, что россиянам якобы разрешат сесть за руль на Новый год после 200 граммов водки. Эта информация не соответствует действительности.
Водителям по-прежнему запрещено управлять авто в любых состояниях сознания, которые медики и психологи называют изменённым. В КоАП РФ указано, что допустимая концентрация алкоголя составляет 0,16 мг на литр выдыхаемого воздуха, 0,3 г на литр крови — то есть 0,3 промилле.
Обозначенный порог вовсе не означает, что автомобилисты могут садиться за руль в нетрезвом виде. Это исключает погрешность при измерении алкотестером для тех, кто не пил алкогольные напитки.