В двух районах Белгородской области увеличилось количество заболевших ОРВИ и гриппом

За последнюю неделю в Старооскольком и Губкинском горокругах увеличилось количество заболевших ОРВИ и гриппом. По словам первого заместителя министра здравоохранения области Людмилы Крыловой, заболевшие стали чаще вызывать врачей на дом, а не самостоятельно посещать поликлиники.
В целом эпидемиологическая ситуация управляемая, рост незначительный — порядка 2%. Болеют в основном дети, которые являются источниками заражения для взрослых.
Людмила Крылова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что в 11 муниципалитетах роста заболевания нет, так как дети находятся на дистанте: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».
Грипп достаточно тяжёлый. Необходима предосторожность в общественных местах, личная гигиена и работа с работодателями — они должны быть заинтересованы в том, чтобы их сотрудники не болели.
Вячеслав Гладков