В двух районах Белгородской области увеличилось количество заболевших ОРВИ и гриппом

За последнюю неделю в Старооскольком и Губкинском горокругах увеличилось количество заболевших ОРВИ и гриппом. По словам первого заместителя министра здравоохранения области Людмилы Крыловой, заболевшие стали чаще вызывать врачей на дом, а не самостоятельно посещать поликлиники.