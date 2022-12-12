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В двух районах Белгородской области увеличилось количество заболевших ОРВИ и гриппом

Сегодня, 06:42
Фото: 1MI
Такая ситуация наблюдается в Старооскольском и Губкинском округах. Информацию озвучили во время оперсовещания 12 декабря.

За последнюю неделю в Старооскольком и Губкинском горокругах увеличилось количество заболевших ОРВИ и гриппом. По словам первого заместителя министра здравоохранения области Людмилы Крыловой, заболевшие стали чаще вызывать врачей на дом, а не самостоятельно посещать поликлиники.

В целом эпидемиологическая ситуация управляемая, рост незначительный — порядка 2%. Болеют в основном дети, которые являются источниками заражения для взрослых.
Людмила Крылова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что в 11 муниципалитетах роста заболевания нет, так как дети находятся на дистанте: «Не было бы счастья, да несчастье помогло».

Грипп достаточно тяжёлый. Необходима предосторожность в общественных местах, личная гигиена и работа с работодателями — они должны быть заинтересованы в том, чтобы их сотрудники не болели.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Медицина#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Орви#Грипп#Заболевание
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