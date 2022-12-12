В Белгородской области прошла декада приема граждан

По словам председателя Белгородской областной думы Юрия Клепикова, если человек обратился с волнующим вопросом или просьбой, ему обязательно нужно постараться помочь. Нельзя, чтобы кто-то оставался наедине со своей проблемой. Он подчеркнул, что в обязанность государства входит забота о гражданах, и прежде всего о тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Это является приоритетом партии, на котором строится народная программа».