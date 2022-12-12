В Белгородской области прошла декада приема граждан

В Белгородской области декаду приемов граждан открыл секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Также граждане могли попасть на прием первого замсекретаря регионального отделения партии Юрия Клепикова, депутатов Государственной думы Андрея Скоча, Никиты Румянцева, Наталии Полуяновой и Валерия Скруга, сенатора России Евгения Савченко, первого заместителя спикера Белгородской областной думы Любови Киреевой, а также к секретарям местных отделений партии, представителям министерств, Ассоциации юристов РФ. За первые пять дней граждане направили свыше трехсот обращений по различным вопросам.
Волонтерская организация “Стерильность - фронту” обратилась к депутату Государственной думы Андрею Скочу с просьбой закупить материалы для организации медицинской помощи: термометров, глюкометров, пакетов для стерилизации, тонометров, сумок для врачей. Среди обратившихся был митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн. Он попросил Андрея Скоча организовать отдых для детей из семей, пострадавших в результате происходящего в Донбассе и на приграничных территориях.
Глава благотворительного фонда социально-правовой защиты сотрудников органов внутренних дел области «Великодушие» также обратился с просьбой к депутату Госдумы - он попросил оказать поддержку семьям погибших сотрудников органов внутренних дел. Еще одна просьба поступила от межрегиональной общественной организации помощи тяжелобольным детям и социально уязвимым слоям населения «Святое Белогорье против детского рака» - необходимо поддержать детей с онкологическими заболеваниями, а также вынужденных переселенцев, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Все перечисленные обращения были решены в оперативном порядке - в течение нескольких дней после приемов. В работе находятся еще десятки обращений граждан - они поставлены на контроль до исполнения.
По словам председателя Белгородской областной думы Юрия Клепикова, если человек обратился с волнующим вопросом или просьбой, ему обязательно нужно постараться помочь. Нельзя, чтобы кто-то оставался наедине со своей проблемой. Он подчеркнул, что в обязанность государства входит забота о гражданах, и прежде всего о тех, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Это является приоритетом партии, на котором строится народная программа».