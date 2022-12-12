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В белгородской компании «Семь» стало больше Тебекиных

Сегодня, 14:48
Фото: 1MI
В компании «Семь» из Шебекино изменилась структура совладельцев. С 9 декабря часть доли в уставном капитале фирмы стала принадлежать Михаилу Тебекину.

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 9 декабря Михаилу Тебекину стало принадлежать 16% доли в УК компании «Семь». Ещё столько же принадлежит Дмитрию Тебекину. А по 34% доли в УК числится за Михаилом Пономарёвым и Юрием Никулиным.

Фирма «Семь» работает в Шебекино с 2022 года и занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами.

Напомним, ранее Дмитрий Тебекин стал совладельцем ООО «Мистер бургер». Его доля в компании составляет 33,3%.

Организация зарегистрирована в Белгороде 31 марта 2022 года. Её руководителем является Дмитрий Прохоров, а бенефициаром — Михаил Тебекин. Компания осуществляет деятельность ресторанов и кафе.

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#Кристина Семенчук#Экономика#Эксклюзив#Шебекино#Тебекин#Смена совладельцев#Оптовая торговля мясом#Белгородская экономика
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