В белгородской компании «Семь» стало больше Тебекиных

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 9 декабря Михаилу Тебекину стало принадлежать 16% доли в УК компании «Семь». Ещё столько же принадлежит Дмитрию Тебекину. А по 34% доли в УК числится за Михаилом Пономарёвым и Юрием Никулиным.
Фирма «Семь» работает в Шебекино с 2022 года и занимается оптовой торговлей мясом и мясными продуктами.
Напомним, ранее Дмитрий Тебекин стал совладельцем ООО «Мистер бургер». Его доля в компании составляет 33,3%.
Организация зарегистрирована в Белгороде 31 марта 2022 года. Её руководителем является Дмитрий Прохоров, а бенефициаром — Михаил Тебекин. Компания осуществляет деятельность ресторанов и кафе.