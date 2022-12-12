В белгородской компании «Семь» стало больше Тебекиных

Согласно данным аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», с 9 декабря Михаилу Тебекину стало принадлежать 16% доли в УК компании «Семь». Ещё столько же принадлежит Дмитрию Тебекину. А по 34% доли в УК числится за Михаилом Пономарёвым и Юрием Никулиным.