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В белгородском «Сити Молле» можно будет укрыться от обстрелов

Сегодня, 18:18
Фото: 1MI
Указатель до укрытия.
Укрытие могут обустроить на нулевом этаже торгового центра, сообщил глава Белгородского района Владимир Перцев.
Сюжет
Укрытия

В вечернем прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что через неделю на интерактивной карте появятся укрытия в торговых центрах, в том числе и в «Сити Молле».

Обустроить укрытие планируется на нулевом этаже торгового центра.

На интерактивной карте района пока отображены укрытия в многоквартирных домах. На этой неделе мы занесём на карту укрытия в торговых центрах и в социальных объектах. Сейчас мы договариваемся с руководителем «Сити Молла», там можно укрыться на нулевом этаже.
Владимир Перцев, глава администрации Белгородского района

Напомним, что интерактивную карту укрытий Белгородского района опубликовали 9 декабря. На ней размещены 1 064 помещения, которые пригодны для временного укрытия при обстреле. Карту будут обновлять.

В Сети появилась карта временных укрытий Белгородского района
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#Александра Склярова#Общество#Укрытия#Белгородский район#Владимир перцев#Обстрел ВСУ#Интерактивная карта
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