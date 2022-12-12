В белгородском «Сити Молле» можно будет укрыться от обстрелов

В вечернем прямом эфире глава Белгородского района Владимир Перцев сообщил, что через неделю на интерактивной карте появятся укрытия в торговых центрах, в том числе и в «Сити Молле».
Обустроить укрытие планируется на нулевом этаже торгового центра.
На интерактивной карте района пока отображены укрытия в многоквартирных домах. На этой неделе мы занесём на карту укрытия в торговых центрах и в социальных объектах. Сейчас мы договариваемся с руководителем «Сити Молла», там можно укрыться на нулевом этаже.
Владимир Перцев, глава администрации Белгородского района
Напомним, что интерактивную карту укрытий Белгородского района опубликовали 9 декабря. На ней размещены 1 064 помещения, которые пригодны для временного укрытия при обстреле. Карту будут обновлять.