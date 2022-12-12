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В белгородском минздраве предложили отдать квартиры врачам из приграничных районов

Сегодня, 08:43
Фото: 1MI
Речь идёт о медиках, трудоустроенных до 1 июня 2021 года. Вопрос обсудили во время оперсовещания 12 декабря.

По словам первого замминистра здравоохранения области Людмилы Крыловой, в 2021 году для врачей необходимо было закупить 160 квартир, в 2022 году — 80 квартир. Старооскольский горокруг отдельно покупает ещё 20 квартир. За счёт экономии ещё одну квартиру приобрёл Белгород для детской областной больницы.

В настоящий момент муниципалитетами были приобретены 222 квартиры. Заключено 126 договоров найма служебного помещения.

Областной минздрав предложил внести изменения в действующее постановление — закрепить право предоставления жилых помещений врачам, проживающим в приграничных муниципалитетах, трудоустроенных ранее 1 июня 2021 года.

У нас есть 18 врачей, которые пришли на работу ранее. Учитывая определённые проблемы, хотелось бы, чтобы врачи оставались с жильём в этих территориях. Люди не едут туда, где опасно.
Людмила Крылова

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложенные изменения не оценил.

Вы предлагаете изменить правила и отдать квартиры другим врачам? Проблема в том, что отрасль довели до такого состояния. Вспомните, что было два года назад. Я вам напомню — 1000 вакансий и безумное количество жалоб на отсутствие врачей. Как вы решать проблемы будете? Я пока вижу, что плановые показатели не исполняются. У вас проблема - квартиры раздать, а не вакансии заполнить.
Вячеслав Гладков
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#Алина Харина#Медицина#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Врач#Квартира
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