В белгородском минздраве предложили отдать квартиры врачам из приграничных районов

По словам первого замминистра здравоохранения области Людмилы Крыловой, в 2021 году для врачей необходимо было закупить 160 квартир, в 2022 году — 80 квартир. Старооскольский горокруг отдельно покупает ещё 20 квартир. За счёт экономии ещё одну квартиру приобрёл Белгород для детской областной больницы.