В белгородском минздраве предложили отдать квартиры врачам из приграничных районов

По словам первого замминистра здравоохранения области Людмилы Крыловой, в 2021 году для врачей необходимо было закупить 160 квартир, в 2022 году — 80 квартир. Старооскольский горокруг отдельно покупает ещё 20 квартир. За счёт экономии ещё одну квартиру приобрёл Белгород для детской областной больницы.
В настоящий момент муниципалитетами были приобретены 222 квартиры. Заключено 126 договоров найма служебного помещения.
Областной минздрав предложил внести изменения в действующее постановление — закрепить право предоставления жилых помещений врачам, проживающим в приграничных муниципалитетах, трудоустроенных ранее 1 июня 2021 года.
У нас есть 18 врачей, которые пришли на работу ранее. Учитывая определённые проблемы, хотелось бы, чтобы врачи оставались с жильём в этих территориях. Люди не едут туда, где опасно.
Людмила Крылова
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предложенные изменения не оценил.
Вы предлагаете изменить правила и отдать квартиры другим врачам? Проблема в том, что отрасль довели до такого состояния. Вспомните, что было два года назад. Я вам напомню — 1000 вакансий и безумное количество жалоб на отсутствие врачей. Как вы решать проблемы будете? Я пока вижу, что плановые показатели не исполняются. У вас проблема - квартиры раздать, а не вакансии заполнить.
Вячеслав Гладков