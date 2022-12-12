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В Белгороде водитель Лексуса спровоцировал ДТП и скрылся, оставив авто

Вчера, 22:30
Фото: ГУ МВД России по Белгородской области
Личность нарушителя до сих пор не установили. Есть пострадавшая, сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла на Харьковской горе ранним утром.10 декабря водитель дорогой иномарки Lexus ES 350 на перекрёстке улиц Губкина и Щорса не предоставил преимущество Nissan Terrano и подрезал автомобиль.

После этого водитель Лексуса оставил свою иномарку и скрылся. Что касается второго авто, с его водителем всё в порядке. А вот 55-летняя пассажирка Nissan Terrano получила повреждения.

Несмотря на то, что нарушитель оставил машину на месте аварии, полиция всё ещё устанавливает его личность. В этот же день в Красненском районе грузовик врезался в жилой дом.

В Белгородской области грузовик врезался в жилой дом
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#Алина Харина#Происшествия#Новости Белгорода#ДТП#Белгород#Гибдд#Аварии#Авария в белгороде#Пострадавшие
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