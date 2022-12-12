В Белгороде водитель Лексуса спровоцировал ДТП и скрылся, оставив авто

Авария произошла на Харьковской горе ранним утром.10 декабря водитель дорогой иномарки Lexus ES 350 на перекрёстке улиц Губкина и Щорса не предоставил преимущество Nissan Terrano и подрезал автомобиль.
После этого водитель Лексуса оставил свою иномарку и скрылся. Что касается второго авто, с его водителем всё в порядке. А вот 55-летняя пассажирка Nissan Terrano получила повреждения.
Несмотря на то, что нарушитель оставил машину на месте аварии, полиция всё ещё устанавливает его личность. В этот же день в Красненском районе грузовик врезался в жилой дом.