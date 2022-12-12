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В Белгороде собираются установить мемориальную плиту в честь погибшего военного

Сегодня, 10:15
Фото: Bel.ru
Увековечить память белгородца планируют на фасаде здания школы № 45, в которой молодой человек учился. Проект решения опубликовал горсовет.

В Белгороде решили увековечить память молодого военнослужащего Дмитрия Бекетова. Мемориальная плита должна появиться на фасаде школы № 45 по проспекту Славы, 69.

Средства на изготовление плиты выделят из городского бюджета. Ответственность за ремонт нести будет администрация.

Военнослужащий учился в школе № 45 с 2012 по 2017 год. Парень погиб 15 сентября при исполнении воинского долга. Белгородца посмертно наградили орденом Мужества.

Отметим, что в областном центре есть баннеры с информацией о погибшем военнослужащем.

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