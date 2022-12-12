В Белгороде собираются установить мемориальную плиту в честь погибшего военного

В Белгороде решили увековечить память молодого военнослужащего Дмитрия Бекетова. Мемориальная плита должна появиться на фасаде школы № 45 по проспекту Славы, 69.
Средства на изготовление плиты выделят из городского бюджета. Ответственность за ремонт нести будет администрация.
Военнослужащий учился в школе № 45 с 2012 по 2017 год. Парень погиб 15 сентября при исполнении воинского долга. Белгородца посмертно наградили орденом Мужества.
Отметим, что в областном центре есть баннеры с информацией о погибшем военнослужащем.