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В Белгороде к концу недели откроются ёлочные базары

Сегодня, 08:44
Фото: 1MI
Также продавать ели и сосны начнут в Старом Осколе и Губкине. Об этом сообщили в областном правительстве.

По официальным данным, в Белгороде ёлочные базары должны открыться 15 декабря. 16 и 17 декабря продавать ели и сосны начнут в Старом Осколе и Губкине.

Журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в областное правительство, а также в мэрию областного центра, чтобы узнать адреса ёлочных базаров и стоимость новогодних деревьев.

Напомним, ранее редакция «Бел.Ру» изучила цены на искусственные ёлки на сайтах объявлений, маркетплейсах и в местных магазинах. Купить ёлку средних размеров можно от 1000 рублей.

 

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#Кристина Семенчук#Город#Новости Белгорода#Белгород#Ёлочный базар#Открытие#Ель#Сосна
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