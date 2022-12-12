В Белгороде к концу недели откроются ёлочные базары

По официальным данным, в Белгороде ёлочные базары должны открыться 15 декабря. 16 и 17 декабря продавать ели и сосны начнут в Старом Осколе и Губкине.
Журналисты «Бел.Ру» направили официальный запрос в областное правительство, а также в мэрию областного центра, чтобы узнать адреса ёлочных базаров и стоимость новогодних деревьев.
Напомним, ранее редакция «Бел.Ру» изучила цены на искусственные ёлки на сайтах объявлений, маркетплейсах и в местных магазинах. Купить ёлку средних размеров можно от 1000 рублей.