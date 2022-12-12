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В Белгороде хотят увековечить память 18 воинов-афганцев

Сегодня, 11:34
Фото: 1MI
Мемориальный комплекс должен появиться вдоль пешеходной дорожки между домом № 51 по улице Садовой и школой № 27. Проект решения опубликовал горсовет Белгорода.
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Память

В Белгороде хотят увековечить память практически двух десятков военнослужащих, погибших в Афганистане. Мемориальный комплекс в их честь собираются установить вдоль пешеходной дорожки между домом № 51 по улице Садовой и школой № 27.

В списке воинов оказались уроженцы различных уголков области, в том числе Белгорода, Ракитянского, Борисовского, Корочанского районов, а также других муниципалитетов. Большинство из них посмертно наградили орденом Красной Звезды.  

Ранее сообщалось, что в Белгороде также увековечат память молодого военнослужащего, погибшего при исполнении воинского долга.

В Белгороде установят мемориальные доски в память о двух бойцах, погибших в СВО
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#Наталья Корявых#Город#Память#Белгород#Афганистан#Мемориальный комплекс#Горсовет
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