В Белгороде хотят увековечить память 18 воинов-афганцев

В Белгороде хотят увековечить память практически двух десятков военнослужащих, погибших в Афганистане. Мемориальный комплекс в их честь собираются установить вдоль пешеходной дорожки между домом № 51 по улице Садовой и школой № 27.
В списке воинов оказались уроженцы различных уголков области, в том числе Белгорода, Ракитянского, Борисовского, Корочанского районов, а также других муниципалитетов. Большинство из них посмертно наградили орденом Красной Звезды.
Ранее сообщалось, что в Белгороде также увековечат память молодого военнослужащего, погибшего при исполнении воинского долга.