«У меня с Белгородом давняя дружба». Внучка маршала Конева помогает военным в регионе

— Не было. К счастью. И очень хочется, чтобы этого было как можно меньше. И в Москве я тоже таким пока не занималась и с таким не сталкивалась. Я сталкивалась с тем, как племянник моего знакомого был в плену — вернулся потом оттуда без ноги. Это да. Это тяжёлое впечатление на меня оказало, могу честно сказать. Но его близкие делают всё, чтобы облегчить его жизнь и состояние на данный момент. А вот такие вот… проводы. Я ещё с ними не сталкивалась.