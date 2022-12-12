«У меня с Белгородом давняя дружба». Внучка маршала Конева помогает военным в регионе

— С чем связан ваш очередной приезд?
— Как обычно — привожу гуманитарную помощь. Возила солдатам в приграничье.
— Как вы оказываете военным помощь? Что в неё входит?
— Даже не знаю, можно ли сейчас об этом говорить. Всё входит! Начиная прицелами с тепловизорами и заканчивая сгущённым молоком.
— Наверняка вы много общаетесь с белгородцами. Как вы оцениваете их настрой?
—Белгородцы — люди, достойные уважения. Они делают всё, чтобы помочь ребятам, которые находятся у вас на территории и рядом с ней. Они окружили их вниманием, заботой. Они заслуживают большого уважения и «спасибо».
— Много ли белгородцев вам помогает?
— Да. Конечно, мы же не сами по себе — какие-то приехавшие москвичи. Всю помощь мы осуществляем исключительно вместе с белгородцами. Мы же чужие, по сути, люди в этом регионе. Местные оказывают нам огромную поддержку и помощь.
— Вы сотрудничаете с волонтёрами? Чем они вам помогают?
Взаимодействуем с волонтёрами — они помогают всем, чем могут. Повторюсь: всем, чем могут. Начиная деньгами, заканчивая помощью с готовкой. Можно сказать, что они окружают солдат материнской заботой и любовью.
— Как вы оцениваете их помощь?
— Я высоко оцениваю помощь всей вашей области: тем, кто на передовой, и тем, кто у вас.
— Как вам Белгород? В условиях нынешней обстановки и в отрыве от неё?
— В каком смысле — «как»? Я уже давно связана с Белгородской областью — у меня дедушка её освобождал, поэтому я с детства знала, что в Советском Союзе есть Белгородская область, а потом уже и в России. Я уже, по-моему, в течение 15 лет приезжаю сюда отдыхать. У меня с регионом давняя дружба. Я очень люблю ваш прекрасный и гостеприимный край.
— Что для вас в Белгороде — самое любимое?
— Ну, вы знаете, наверное, природа. А также гостеприимство и доброжелательность людей.
— Делятся ли белгородцы с вами переживаниями по поводу нынешней ситуации? Может, кто-нибудь рассказывал о своём волнении?
— У меня как-то так получается, что все люди, что меня окружают, — с боевым настроем. Есть прекрасные люди, например, мама четырёх детей, «мать-героиня», и она тоже с утра до вечера военным помогает. Никаких разговоров, панических или упаднических, что кому-то страшно, я не слышала. Не было такого. Паники и упадничества я ни разу не встречала.
— Помогали ли вы организовывать прощания с погибшими на фронте белгородцами?
— Не было. К счастью. И очень хочется, чтобы этого было как можно меньше. И в Москве я тоже таким пока не занималась и с таким не сталкивалась. Я сталкивалась с тем, как племянник моего знакомого был в плену — вернулся потом оттуда без ноги. Это да. Это тяжёлое впечатление на меня оказало, могу честно сказать. Но его близкие делают всё, чтобы облегчить его жизнь и состояние на данный момент. А вот такие вот… проводы. Я ещё с ними не сталкивалась.
— Готовятся ли наши солдаты к Новому году? Может, они что-то закупают? Или вы готовите для них какие-нибудь лакомства?
— Конечно, они же обыкновенные нормальные люди. Для них тоже приятны какие-то подарки небольшие. Конечно, я привозила письма, которые мне передали из газеты от детей с поздравлениями. Я их отвезла в Харьковскую область. И солдаты рады! Что касается подарков, может быть, мы и сумеем приехать ещё раз, и в этот раз мы, как обычно, привезём подарки. Но вот такого, чтобы положить под ёлку — пока такого нет. Ёлок и сосен там, конечно, много, но лучше этим не заниматься пока.
Елена Конева родилась в 1954 году в столице, окончила университет имени Мориса Тореза, по профессии она переводчик. Она является членом Фонда памяти полководцев Победы, а также общественной комиссии по международному сотрудничеству Российского союза ветеранов. Кроме того, Елена Конева награждена медалью Министерства обороны РФ «Памяти Героев Отечества».
Её дедушка, Иван Конев, освобождал Белгород от фашистов в августе 1943 года. Маршал командовал Степным фронтом, который 5 августа 1943 года за день очистил город от немцев. Кроме того, освобождал Конев и Харьков. Прожил ветеран 75 лет.
Ранее Елена Конева уже посещала Белгородскую область и помогала местным военным. Помогает ей семья Сергея и Татьяны Бочарниковых. Сам депутат горсовета принимает активное участие в организации процесса. Благодаря им и волонтёрам солдат оснащают необходимыми в быту вещами, лекарствами, продуктами питания, в том числе домашней едой и выпечкой. При этом Конева лично ездит к солдатам на передовую, поддерживая их как морально, так и материально.