Три района Белгородской области готовы вернуть квартиры для врачей - нет желающих

В ходе оперсовещания 12 декабря, первый замминистра здравоохранения Людмила Крылова сообщила о том, что Ивнянский, Прохоровский и Ровеньской районы просят сократить количество квартир для медиков, потому что не могут найти специалистов. Староосколький и Яковлевский горокруга, наоборот, просят увеличить число помещений.