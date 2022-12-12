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Три района Белгородской области готовы вернуть квартиры для врачей - нет желающих

Сегодня, 09:18
Фото: 1MI

Три района Белгородской области готовы вернуть квартиры для врачей

Главы муниципалитетов попросили губернатора сократить количество квартир, которые необходимо приобрести для медиков.

В ходе оперсовещания 12 декабря, первый замминистра здравоохранения Людмила Крылова сообщила о том, что Ивнянский, Прохоровский и Ровеньской районы просят сократить количество квартир для медиков, потому что не могут найти специалистов. Староосколький и Яковлевский горокруга, наоборот, просят увеличить число помещений.

Если к вам приходят врачи сами и им не требуется жильё, это хорошо. Если у вас нет вакансий — замечательно. Но если это из-за того, что вы не можете самоорганизоваться с главными врачами — пусть люди из Прохоровки в Белгород, Воронеж и Курск приезжают и получают услуги? Как без врача можно получить услугу?
Вячеслав Гладков

Крылова сообщила, что территории при отсутствии специалистов страхуют выездные бригады.

Прошло два года. Ничего менять не будем. Персональная ответственность глав, главных врачей и начальников министерства.
Вячеслав Гладков
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#Медицина#Губернатор#Белгородская область#Квартира#Врачи#Алина Харина
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