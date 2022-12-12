Свыше тысячи активистов приняли участие в форуме «Мы — будущее» в Красногорске

По сообщению издания newizv.ru, Вячеслав Духин подчеркнул, что баланс трех составляющих: экономики, политики и специальной военной операции — определяет будущее России. Мероприятие организовало министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области. Среди активистов, которые приняли участие в мероприятии, — представители молодежных движений «Волонтеры Подмосковья», «Волонтеры Победы», РСО, РСМ, «Молодая Гвардия Единой России».
В рамках мероприятия прошло обсуждение важных для молодого поколения вопросов. В частности, как реализовать собственный проект, как стать волонтером, чтобы помогать жителям ЛДНР и военнослужащим, которые участвуют в боевых действиях.
На форуме выступил блогер и публицист Дмитрий Татарский, который сделал акцент на информационной войне. Он отметил, что события последнего времени показывают, что, помимо боевых действий, идет культурная, информационная война, и она оказывает непосредственное влияние на ход специальной военной операции. Данную тему поддержали журналистка Надана Фридрихсон и актер Виталий Гогунский.
После завершения дискуссионной части мероприятия состоялся концерт, на котором перед гостями и участниками выступали молодые исполнители, прошедшие творческий отбор в фестивале «Таврида.Арт». Руководитель проекта «Таврида.Арт» Сергей Першин рассказал, что в этом году через арт-школы прошло около пяти тысяч человек.
Итоги мероприятия подвела министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Она отметила, что в этом году молодые россияне принимали участие во всех значимых акциях и мероприятиях: собирали гуманитарную помощь, ездили в Луганскую и Донецкую народные республики, провожали мобилизованных. Сейчас они поддерживают участников СВО и их семьи. По словам Швелидзе, сейчас военнослужащим и их семьям больше всего важны поддержка и внимание.