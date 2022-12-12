Свыше тысячи активистов приняли участие в форуме «Мы — будущее» в Красногорске

Итоги мероприятия подвела министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе. Она отметила, что в этом году молодые россияне принимали участие во всех значимых акциях и мероприятиях: собирали гуманитарную помощь, ездили в Луганскую и Донецкую народные республики, провожали мобилизованных. Сейчас они поддерживают участников СВО и их семьи. По словам Швелидзе, сейчас военнослужащим и их семьям больше всего важны поддержка и внимание.