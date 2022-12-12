Студент, которого осудили за пикет против мобилизации, не смог обжаловать решение

«На этом плакате Бурлаков ни словом не обмолвился о вооруженных силах. Там не было сказано, что вооружённые силы совершают какие-то неблаговидные деяния, или воинские преступления. Мы подали ходатайство в суде о проведении лингвистической экспертизы», — рассказал в суде Евгений Соколов. Правозащитник подчеркнул, что сотрудник полиции Серенко, который составил протокол, и судья не являются экспертами-лингвистами. «Тогда у судьи есть доказательства, а в данном случае у судьи есть только слова непрофессионала — лейтенанта Серенко». По словам Евгения Соколова, призывы к миру высказывал и Владимир Путин, призывая к мирным переговорам.