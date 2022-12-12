Студент, которого осудили за пикет против мобилизации, не смог обжаловать решение

Как уже сообщало «Бел.Ру», студент Вадим Бурлаков вышел на одиночный пикет против частичной мобилизации и с призывами к миру.
Полицейские обвинили Вадима Бурлакова в совершении административного правонарушения и составили протокол по ст. 20.3.3. КоАП РФ «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации».
В Октябрьском суде защитник Бурлакова Евгений Соколов потребовал проведения лингвистической экспертизы, чтобы выяснить, дискредитирует ли надпись российскую армию, однако, экспертизу так и не провели.
Вадиму Бурлакову назначили штраф в 30 тысяч рублей. Но молодой человек и его защитники не согласились с решением суда и подали апелляционную жалобу. 12 декабря в областном суде правозащитник Евгений Соколов заявил, что Вадим Бурлаков не говорил и не писал ничего, что могло бы дискредитировать российскую армию.
«На этом плакате Бурлаков ни словом не обмолвился о вооруженных силах. Там не было сказано, что вооружённые силы совершают какие-то неблаговидные деяния, или воинские преступления. Мы подали ходатайство в суде о проведении лингвистической экспертизы», — рассказал в суде Евгений Соколов. Правозащитник подчеркнул, что сотрудник полиции Серенко, который составил протокол, и судья не являются экспертами-лингвистами. «Тогда у судьи есть доказательства, а в данном случае у судьи есть только слова непрофессионала — лейтенанта Серенко». По словам Евгения Соколова, призывы к миру высказывал и Владимир Путин, призывая к мирным переговорам.
Также Евгений Соколов подчеркнул, что сотрудники полиции противоречат сами себе, утверждая, что Бурлаков не подчинился требованиям сотрудникам полиции, и одновременно утверждая, что он свернул плакат и ушел с площади, когда к нему подошли сотрудники полиции, то есть, он прекратил пикет. «Кроме того, одиночные пикеты разрешены законом и их проведение без согласования с кем-либо разрешено, в том числе, Конституцией».
Судья Артур Незнамов выслушал доводы защиты и оставил решение Октябрьского суда без изменения.
Решение планируют обжаловать в кассационной инстанции.