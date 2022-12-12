Срок приема заявок для участия в ежегодной премии “Агроинвестор года - 2022” продлен

Оргкомитет премии отмечает, что все заявки требуют максимально тщательной подготовки со стороны кандидатов, а также объективной проверки экспертным советом премии. Кроме того, продление срока подачи заявлений позволит соблюсти все условия для включения в число номинантов на участие в премии.