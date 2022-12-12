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Срок приема заявок для участия в ежегодной премии “Агроинвестор года - 2022” продлен

Сегодня, 18:26
Фото: piqsels.com
Журнал “Агроинвестор” продлил срок для приема заявок на участие в III ежегодной национальной премии “Агроинвестор года - 2022” до 26 декабря текущего года.

Десятки предприятий АПК России, от маленьких крестьянско-фермерских хозяйств до градообразующих предприятий и компаний, уже подали соответствующие заявки. Об этом пишет newsnn.ru.

Оргкомитет премии отмечает, что все заявки требуют максимально тщательной подготовки со стороны кандидатов, а также объективной проверки экспертным советом премии. Кроме того, продление срока подачи заявлений позволит соблюсти все условия для включения в число номинантов на участие в премии.

В этом году заявки принимаются в следующих категориях: “Топ-менеджер года”, “Запуск года”, “Инновация года”, “Экспортер года”, “Надежный поставщик зерна”, “Социально ответственная инициатива”. 

Оценивать лучшие практики, а также проекты и достижения лидеров отрасли АПК по итогам работы в текущем году предстоит экспертному совету премии и редакции “Агроинвестора”. Эта премия позволяет назвать лучших предпринимателей, инвесторов и общественных деятелей, ведущих деятельность на территории РФ, профессионализм которых является залогом успешного развития предпринимательской среды. 

С шорт-листом премии “Агроинвестор года - 2022” можно будет ознакомиться 13 января 2023 года. Партнерами премии “Агроинвестор года - 2022” стали “Деметра-Холдинг” и АККОР. Официальный информационный партнер - холдинг 1MI.

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