Срок приема заявок для участия в ежегодной премии “Агроинвестор года - 2022” продлен

Десятки предприятий АПК России, от маленьких крестьянско-фермерских хозяйств до градообразующих предприятий и компаний, уже подали соответствующие заявки. Об этом пишет newsnn.ru.
Оргкомитет премии отмечает, что все заявки требуют максимально тщательной подготовки со стороны кандидатов, а также объективной проверки экспертным советом премии. Кроме того, продление срока подачи заявлений позволит соблюсти все условия для включения в число номинантов на участие в премии.
В этом году заявки принимаются в следующих категориях: “Топ-менеджер года”, “Запуск года”, “Инновация года”, “Экспортер года”, “Надежный поставщик зерна”, “Социально ответственная инициатива”.
Оценивать лучшие практики, а также проекты и достижения лидеров отрасли АПК по итогам работы в текущем году предстоит экспертному совету премии и редакции “Агроинвестора”. Эта премия позволяет назвать лучших предпринимателей, инвесторов и общественных деятелей, ведущих деятельность на территории РФ, профессионализм которых является залогом успешного развития предпринимательской среды.
С шорт-листом премии “Агроинвестор года - 2022” можно будет ознакомиться 13 января 2023 года. Партнерами премии “Агроинвестор года - 2022” стали “Деметра-Холдинг” и АККОР. Официальный информационный партнер - холдинг 1MI.