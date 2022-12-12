Россияне стали чаще выбирать удалённый формат работы: опрос билайн

В то же время 46% участников опроса признались, что частично решают рабочие вопросы дистанционно, несмотря на то, что «удалёнки» у них нет. Примечательно, что поведение мужчин и женщин в этом отношении различаются. Мужчинам, в отличие от женщин, чаще приходится работать за пределами офиса (54% против 39% соответственно), в то время как женщины, наоборот, предпочитают вести все рабочие процессы только в офисе (49% против 34% соответственно).