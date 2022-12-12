Путь к браку легок и приятен, чего не скажешь о противоположном процессе в жизни семьи. Проблемы нависают все больше и больше, скандалы становятся ежедневным ритуалом, а взгляд на вторую половинку уже не вызывает прежних чувств - если в вашей семье наблюдаются эти симптомы, то пора готовится к расторжению брака. Как быстро ликвидировать брак и почему при разводе следует забыть обо всех обидах, выяснил Бел.ru.
Правила и место развода в России обозначены в Семейном кодексе РФ, который регламентирует всю процедуру бракоразводного процесса. Расторгнуть брак без судебного разбирательства можно, если супруги решили разойтись обоюдно, при этом не обзавелись общими детьми и совместным имуществом (стоимостью более 100 тысяч рублей). Также условия для прекращения семейных уз в ЗАГСе – признание одного из супругов без вести пропавшим, умершим или осужденным на срок более трех лет. Расторжение брака в ЗАГСе при правильной подаче документов занимает около 30 дней.
Больше времени займет развод через суд, однако ускорит процесс обоюдное желание супругов и, конечно, взаимные договоренности о детях и имуществе. В среднем разбирательство длится от одного месяца до полугода, пока семья не решит следующие вопросы:
- Иногда судья дает семье время для примирения на срок до трех месяцев, а также отказывает мужчине в разводе, если его жена беременна или воспитывает ребенка в возрасте до одного года. Жена, напротив, имеет право настаивать на расторжении брака вне зависимости от своего положения, - поясняет Константин Янатьев, юрист-эксперт ЗаконИнфо.
Инициировать бракоразводный процесс может как один, так и оба супруга. Подача заявления доступна тремя способами: в ЗАГСе, многофункциональном центре или через интернет. Услуга развода доступна через Госуслуги: один из супругов заполняет заявление, а второй должен подтвердить дату и место прекращения семейных отношений. Для судебного разбирательства необходимо подать пакет документов в суд.
Бракоразводный процесс становится затратным, если у супругов возникают споры. В таком случае необходимо оплачивать юридические услуги. При обоюдном согласии достаточно оплатить госпошлину, которая на конец этого года составляет 650 рублей.
Зачастую во время судебного разбирательства вопрос о том, с кем будут жить дети, становится самым щепетильным. В первую очередь при расторжении брака закон защищает имущественные права ребенка: имущество детей, в том числе подарки и игрушки, не делится между родителями.
При определении места проживания несовершеннолетних судья учитывает следующие факторы: мнение ребенка старше 10 лет, достаток каждого родителя, привязанность членов семьи друг к другу, рабочий график родителей и другие объективные причины. Несмотря на это, вопрос оставления детей с одним из родителей решается индивидуально. Так, высокий заработок не становится решающим.
Кому достанется движимое или недвижимое имущество, также определяется практически индивидуально с каждой семьей. Первоочередно судья учитывает равенство долей супругов, однако иногда предпочтение в присуждении собственности могут отдать родителю, с которым останется ребенок. Поровну делится не только имущество, но и совместно нажитые долги и кредиты. Неравноправный раздел осуществляют при согласии одного из супругов. Так, мужчина может отдать квартиру в пользовании матери детей, если та откажется от алиментов.
Судебные разбирательства о детях или имуществе может продолжаться в течение полугода, доставляя стресс практически всем членам семьи. Как ни странно, но как заключить, так и расторгнуть брак без нервов помогает один метод – взаимные договоренности и уступки.