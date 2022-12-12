Правила и место развода в России обозначены в Семейном кодексе РФ, который регламентирует всю процедуру бракоразводного процесса. Расторгнуть брак без судебного разбирательства можно, если супруги решили разойтись обоюдно, при этом не обзавелись общими детьми и совместным имуществом (стоимостью более 100 тысяч рублей). Также условия для прекращения семейных уз в ЗАГСе – признание одного из супругов без вести пропавшим, умершим или осужденным на срок более трех лет. Расторжение брака в ЗАГСе при правильной подаче документов занимает около 30 дней.