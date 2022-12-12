Пришёл, увидел, рассудил. Кандидат в мэры Бывшев пообщался с подписчиками «Бел.Ру»

На заявление Игоря Сазонова, что «быть мэром — быть для всех человеком, а это очень сложно», Владимир Бывшев ответил следующее:
Действительно, на всех не угодишь! Всегда найдётся ложка дёгтя в бочку мёда! Пришёл я к горестному мнению: вся сволочь склонна к единенью, а всё порядочные нет!
Кого мужчина имел в виду, называя «сволочью», а кого — «порядочным», не уточняется.
Некая Елена Дейнека отметила, что никогда бы не стала голосовать за пожилого кандидата, добавив от себя следующее:
Предприниматель, фермер, гендиректор какой-то там. Денег всё мало? Сидел бы на своём месте, нечего лезть в мэры. Пусть этим занимаются молодые и активные. По фото — 60 лет с копейками.
Бывшев с женщиной не согласился и ответил:
С чего Вы взяли, что я пожилой? Не пью, не курю, занимаюсь спортом, играю в хоккей, хожу в тренажерный зал! Я вот тоже гляжу на Вашу аватарку и вижу кошку драную. Но при этом не делаю каких-то безумных выводов!
Отметим, что на аватарке Елены действительно изображена кошка, о степени «драности» которой мы судить не будем.
На упрёк в том, что он излишне груб в общении со своими некоторыми земляками (конкретно — с упомянутой выше Еленой Дайнекой), Бывшев ответил:
Конечно, я не розовый и пушистый, но за себя постоять смогу! И я иду в мэры не нравиться кому то, а работать!
Максим Макаров написал следующее:
Родился в Белгороде? Что уже сделал за долгие годы жизни в городе для Белгорода данный Владимир? Кроме очередной попытки стать кандидатом? Где его добрые, бескорыстные дела на карте города? Он коммерсант или из народа? Где биография кандидата в мэры? Где родился, учился, работал в Белгороде? Очень мало информации, никогда о нём не слышал! Против троллейбусов — это он зря высказался, это ему сразу большой минус.
Владимир Бывшев ответил следующее:
Я в Белгороде основал всю хоккейную структуру с нуля! При мне команда стала бронзовым призером Высшей лиги. Я был первым директором «Оранжевого льда». Моя автобиография представлена в комиссию по выборам мэра! А обществу я её представлю в случае моего избрания! К сожалению, у нас такая ситуация, что выбирает не общество, а его представители!
На замечание Александра Евланникова, что одновременно с дистанционным обучением, когда детей уберегают от массового скопления в одном месте, продолжают заливаться катки, где детей тоже собирается порядочно, Бывшев заявил:
Ситуация сложная, у родителей и так мозги в трубочку заворачиваются, но если не заливать катки и не ставить ёлки, совсем мрак получится!
Белгородец Александр Константинов обратился к Бывшеву с развёрнутым комментарием, который мы приводим целиком:
Как планируете поступить с работой фильтров на цемзаводе? Как планируете озеленять город, тюльпанами или многолетниками? Как планируете восстанавливать уничтоженные деревья по всему, некогда густо покрытому деревьями, Белгороду? Сколько деревьев планируете высаживать в городе? Какие и где парки и места отдыха горожан планируете создать? Как относитесь к отсутствию огромного количества масс-мест для доступного и бесплатного занятия спортом детям?
Кандидат в мэры ответил не менее развёрнуто, предложив, для начала, перестать убирать листья и отсадить детей от компьютеров.
Для начала перестать убирать листья с газонов, которые являются естественным удобрением, чтобы деревья не болели. Сколько, как и где высаживать деревья — подскажут специалисты и горожане. В первую очередь, собираюсь прояснить ситуацию с Центральным парком, а дальше посмотрим по плану. По поводу масс-мест: конечно, отрицательно отношусь, необходимо детей выдернуть из лап компьютеров, и развитие таких мест было бы в этом большим подспорьем. Я сам жил на Гостёнской, и когда на балконе вывешивали белье, оно было серым от цемента. За столько лет ничего не изменилось, будем решать с собственниками предприятия.
На просьбу поделиться подробным планом на 4-5 лет Бывшев ответил отказом, мотивировав его следующим:
План есть. И его должны утвердить депутаты. А так — нечего бежать впереди паровоза! Выложу все на блюдечке с голубой каёмочкой, а ведь у меня есть конкуренты!
На замечание, что его ответ якобы не услышала одна из прокомментировавших новость белгородок, Бывшев ответил:
Женщина любит ушами, а слышит она или слушает — это не важно!
Напомним, что документы от кандидатов в мэрию конкурсная комиссия принимает до 16 декабря. Её председателем определили депутата облдумы, ректора БГИИК Сергея Курганского. Имя нового градоначальника назовут в конце года.
Мэром Белгорода с декабря 2021 года по октябрь 2022 года был Антон Иванов. Он написал заявление об увольнении по собственному желанию. С момента ухода Иванова его обязанности исполняет врио мэра Валентин Демидов.