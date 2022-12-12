Пришёл, увидел, рассудил. Кандидат в мэры Бывшев пообщался с подписчиками «Бел.Ру»

На прошлой неделе «Бел.Ру» опубликовало материал о кандидате в мэры Белгорода Владимире Бывшеве. В комментариях под этой новостью начали появляться вопросы от наших подписчиков, заинтересованных в политике мужчины. Ответить на них поспешил лично Бывшев: делимся с вами подробностями бурной дискуссии.

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