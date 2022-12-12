Почта Деда Мороза заработает в Белгородской области после 17 декабря

В вечернем прямом эфире жительница поинтересовалась у губернатора Белгородской области, когда заработает почта Деда Мороза и куда можно будет отнести письма.
По информации Вячеслава Гладкова, отправить письма можно уже после 17 декабря. Принимать их будут в четырёх точках Белгорода:
Приходите, пишите обращения, и я уверен, что Дед Мороз исполнит даже самые заветные желания. Особенно та почта, которая будет работать в правительстве области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что новогоднюю ёлку на Соборной площади Белгорода откроют также 17 декабря. Зажигать её будет Дед Мороз.