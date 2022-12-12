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Почта Деда Мороза заработает в Белгородской области после 17 декабря

Сегодня, 19:59
Фото: 1MI
Отправить письмо Деду Морозу можно будет в четырёх местах Белгорода, сообщил в прямом эфире губернатор области Вячеслав Гладков.

В вечернем прямом эфире жительница поинтересовалась у губернатора Белгородской области, когда заработает почта Деда Мороза и куда можно будет отнести письма. 

По информации Вячеслава Гладкова, отправить письма можно уже после 17 декабря. Принимать их будут в четырёх точках Белгорода:

  •  в здании правительства области;
  •  в кафе «Алиса в Стране чудес»;
  •  в «Мега Гринне»;
  •  в ТЦ «Семейный» на Крейде.
Приходите, пишите обращения, и я уверен, что Дед Мороз исполнит даже самые заветные желания. Особенно та почта, которая будет работать в правительстве области.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что новогоднюю ёлку на Соборной площади Белгорода откроют также 17 декабря. Зажигать её будет Дед Мороз.

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#Александра Склярова#Общество#Новый год#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Письмо#Дед мороз
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