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Песни «для поднятия духа»: что ожидает слушателей белгородского Z-FM

Сегодня, 13:00
Фото: 1MI

Стало известно, что будет на белгородском радио Z-FM

В регионе запускают радио для участников СВО, их семей и жителей приграничья. В плейлист радио войдут песни Чичериной, Шамана, Вики Цыгановой и те, которые подойдут для «настроения и поднятия духа», пишет «Подъём».
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СВО

Радио Z-FM запускают в Белгородской области. Оно будет работать для военнослужащих — участников спецоперации, их родных, а также для жителей приграничья.

Как отметил замглавы комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, в фонотеку войдёт свыше 500 композиций, которые появились за последние два года. На радио зазвучат песни таких артистов, как Шаман, Чичерина, «Зверобой», «Юта», Ольга Кормухина, Вика Цыганова, Сергей Галанин и др.

Открытие радиостанции планировалось на 12 декабря. Помимо музыки, будет и новостной контент.

О том, что в Белгородской области запустят «Фронтовое радио», стало известно на минувшей неделе. Радиостанция будет вещать в Муроме, Губкине, Ровеньках, Борисовке, Валуйках, Волоконовке, Ивне, Короче, Красном, Алексеевке и Новом Осколе.

В Белгородской области создали первое в России «Фронтовое радио» Z-FM
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#София Чугай#Общество#СВО#Белгородская область#Радио#Z-FM#Песни
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