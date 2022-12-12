Песни «для поднятия духа»: что ожидает слушателей белгородского Z-FM

Как отметил замглавы комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, в фонотеку войдёт свыше 500 композиций, которые появились за последние два года. На радио зазвучат песни таких артистов, как Шаман, Чичерина, «Зверобой», «Юта», Ольга Кормухина, Вика Цыганова, Сергей Галанин и др.