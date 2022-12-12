Песни «для поднятия духа»: что ожидает слушателей белгородского Z-FM

Радио Z-FM запускают в Белгородской области. Оно будет работать для военнослужащих — участников спецоперации, их родных, а также для жителей приграничья.
Как отметил замглавы комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич, в фонотеку войдёт свыше 500 композиций, которые появились за последние два года. На радио зазвучат песни таких артистов, как Шаман, Чичерина, «Зверобой», «Юта», Ольга Кормухина, Вика Цыганова, Сергей Галанин и др.
Открытие радиостанции планировалось на 12 декабря. Помимо музыки, будет и новостной контент.
О том, что в Белгородской области запустят «Фронтовое радио», стало известно на минувшей неделе. Радиостанция будет вещать в Муроме, Губкине, Ровеньках, Борисовке, Валуйках, Волоконовке, Ивне, Короче, Красном, Алексеевке и Новом Осколе.