Не каток, а бассейн: дожди в Белгороде не дают обустроить ледовую площадку

В Белгороде неделя началась с плохой погоды: резкое потепление и дождь поменяли все планы на зиму. Так, Есенинский каток на Харгоре планировалось открыть 15 декабря. Однако пока что он больше напоминает бассейн.
Сами коммунальщики заявили, что продолжат подготовку к открытию и что рассчитывают на возвращение зимней погоды к середине недели.
Из-за непогоды, напомним, на время закрыли и ледовые дорожки. Предполагается, что каток в Центральном парке вновь заработает завтра, 13 декабря. Пока же он не работает по техническим причинам.