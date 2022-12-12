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Не каток, а бассейн: дожди в Белгороде не дают обустроить ледовую площадку

Сегодня, 14:24
Фото: «Уютный Белгород»

Погода не даёт обустроить Есенинский каток в Белгороде

Из-за резкого потепления ледовые дорожки в Белгороде превратились в лужи. Каток в Центральном парке пришлось временно закрыть, сложности возникли и с подготовкой Есенинского катка, сообщают в телеграм-канале БГБ «Уютный Белгород».

В Белгороде неделя началась с плохой погоды: резкое потепление и дождь поменяли все планы на зиму. Так, Есенинский каток на Харгоре планировалось открыть 15 декабря. Однако пока что он больше напоминает бассейн.

Сами коммунальщики заявили, что продолжат подготовку к открытию и что рассчитывают на возвращение зимней погоды к середине недели.

Из-за непогоды, напомним, на время закрыли и ледовые дорожки. Предполагается, что каток в Центральном парке вновь заработает завтра, 13 декабря. Пока же он не работает по техническим причинам.  

Фото: «Уютный Белгород»
Каток в Центральном парке Белгорода временно закрыли
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