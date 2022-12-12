Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

На фасаде дома в центре города закрасили стрит-арт «Белгородочка»

Сегодня, 12:32
Фото: телеграм-канал "Б-ский таксист"
Фотографии с граффити и уже без него опубликовали в телеграм-канале «Б-ский таксист». Стрит-арт в центре города нарисовали ещё в 2014 году.

Белгородцы расстроились из-за того, что стрит-арт на фасаде одного из многоквартирных домов убрали. Горожане считали его милым.

Авторами работы были сёстры Лисич. «Белгородочку» нарисовали в далёком 2014 году. Стрит-арт можно было увидеть на фасаде дома по улице Белгородского полка, 40а.

Напомним, ранее архитектор Антон Берсенев призвал сохранить мозаику на стене ремонтируемого детского сада № 63 в Белгороде. Он предлагал решил вопрос с утеплением иным путём — сделать внутри помещения дополнительный тамбур.

Фото: телеграм-канал "Б-ский таксист"
Берсенев об исчезающей мозаике: Панно на фасадах нужно реставрировать и оставлять
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородцы смогут выбрать эскиз для нового мурала в Центральном парке БелгородаСпорный мурал возле солнечных часов в Белгороде не будут дорисовыватьГладков просит управляющие компании не закрашивать граффити на домах разными цветами
#Наталья Корявых#Город#Новости Белгорода#Белгород#Фасад#Стрит-арт#Граффити
Подпишитесь
Индекс утраты: как на самом деле изменились цены в Белгородской области
Сегодня, 13:19
Бег за подрядчиком и чуть не рухнувший сад. Гладков — о «горящих» объектах Белгорода
Сегодня, 08:05
В разы меньше изъятого: что задекларировал Глаголев в свой последний год у власти
Сегодня, 11:23
Белгородэнерго улучшило качество электроснабжения в 27 насёленных пунктах региона
Сегодня, 09:55
В 17 районах Белгородской области обделили детей с новогодними подарками
Сегодня, 06:34
Пришёл, увидел, рассудил. Кандидат в мэры Бывшев пообщался с подписчиками «Бел.Ру»
Сегодня, 12:11