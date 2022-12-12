На фасаде дома в центре города закрасили стрит-арт «Белгородочка»

Белгородцы расстроились из-за того, что стрит-арт на фасаде одного из многоквартирных домов убрали. Горожане считали его милым.
Авторами работы были сёстры Лисич. «Белгородочку» нарисовали в далёком 2014 году. Стрит-арт можно было увидеть на фасаде дома по улице Белгородского полка, 40а.
Напомним, ранее архитектор Антон Берсенев призвал сохранить мозаику на стене ремонтируемого детского сада № 63 в Белгороде. Он предлагал решил вопрос с утеплением иным путём — сделать внутри помещения дополнительный тамбур.