Каток в Центральном парке Белгорода временно закрыли

В Белгороде в Центральном парке из-за потепления и дождя закрыли каток. Откроют его завтра в 17:00.
Ледовую дорожку в Центральном парке открыли в начале декабря. Покататься здесь бесплатно может любой желающий. В прокате есть больше 200 пар коньков. Площадь катка составляет 1400 кв. м, а протяжённость ледовых маршрутов — 400 метров.
Как рассказали в горадминистрации, только за вчерашний день объект посетило не менее 600 человек.
О плохой погоде белгородцев накануне предупредила пресс-служба ГУ МЧС. Сегодня в регионе обещают сильные дожди, порывы ветра до 20 м/c, температуру воздуха до 6 градусов тепла и гололёд.