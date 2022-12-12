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Каток в Центральном парке Белгорода временно закрыли

Сегодня, 06:41
Фото: мэрия Белгорода
временное закрытие катка в Центральном парке
Работу приостановили по техническим причинам в связи с погодными условиями. Ледовые дорожки посетить можно будет уже завтра, 13 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.

В Белгороде в Центральном парке из-за потепления и дождя закрыли каток. Откроют его завтра в 17:00.

Ледовую дорожку в Центральном парке открыли в начале декабря. Покататься здесь бесплатно может любой желающий. В прокате есть больше 200 пар коньков. Площадь катка составляет 1400 кв. м, а протяжённость ледовых маршрутов — 400 метров.

Как рассказали в горадминистрации, только за вчерашний день объект посетило не менее 600 человек.

О плохой погоде белгородцев накануне предупредила пресс-служба ГУ МЧС. Сегодня в регионе обещают сильные дожди, порывы ветра до 20 м/c, температуру воздуха до 6 градусов тепла и гололёд.

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#София Чугай#Город#Новости Белгорода#Белгород#Каток#Ледовая дорожка#Центральный парк#Закрытие
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