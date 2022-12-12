Каток в Центральном парке Белгорода временно закрыли

Ледовую дорожку в Центральном парке открыли в начале декабря. Покататься здесь бесплатно может любой желающий. В прокате есть больше 200 пар коньков. Площадь катка составляет 1400 кв. м, а протяжённость ледовых маршрутов — 400 метров.