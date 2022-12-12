Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Из-за роста детской смертности Белгородская область рискует не выполнить нацпроект

Сегодня, 08:09
Фото: 1MI
О ходе реализации нацпроекта рассказал во время оперсовещания первый замгубернатора Евгений Мирошников.

По словам Евгений Мирошникова, Белгородская область в текущем году не выполнит показатель нацпроекта «Санавиация» из-за закрытия воздушного пространства в регионе. Также под угрозой срыва неисполнение показателей нацпроекта «Здравоохранение» - борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и развитие детского здравоохранения. В регионе увеличилась смертность детей у матерей, перенёсших ковид.

По этому показателю мы шли неплохо, но с августа показатель начал превышать планку.
Евгений Мирошнкиков

Кроме того, под угрозой срыва нацпроект «Безопасные качественные дороги» из-за высокой смертности на дорогах.

Напомним, что летом губернатор Вячеслав Гладков пригрозил сменить министра природопользования из-за риска срыва нацпроекта. В регионе наблюдались риски неисполнения показателей нацпроекта по экологии — протяжённости расчистки русла рек и комплексной системе обращения с ТКО.

Гладков предложил сменить министра природопользования из-за риска срыва нацпроекта
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области стало больше нарушений при выполнении нацпроектовВ Белгородской области по нацпроекту построят ещё 25 вышек сотовой связиВ рамках нацпроекта до конца года в Белгородской области сдадут три школы
#Алина Харина#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Евгений Мирошников#Здравоохранение#Показатели#Санавиация#Смертность#Нацпроект
Подпишитесь
В 17 районах Белгородской области обделили детей с новогодними подарками
Сегодня, 06:34
Бег за подрядчиком и чуть не рухнувший сад. Гладков — о «горящих» объектах Белгорода
Сегодня, 08:05
СБУ создало фейк о передаче одесситом данных о расположениях ВСУ сотрудникам «Бел.Ру»
Вчера, 13:28
Новогоднюю ёлку в Белгороде откроют 17 декабря вместе с Дедом Морозом
Вчера, 06:27
Под Белгородом простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим
Сегодня, 07:55
Белгородская область закупила 24 школьных автобуса на сумму более 100 млн рублей
Сегодня, 04:41