Из-за роста детской смертности Белгородская область рискует не выполнить нацпроект

По словам Евгений Мирошникова, Белгородская область в текущем году не выполнит показатель нацпроекта «Санавиация» из-за закрытия воздушного пространства в регионе. Также под угрозой срыва неисполнение показателей нацпроекта «Здравоохранение» - борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и развитие детского здравоохранения. В регионе увеличилась смертность детей у матерей, перенёсших ковид.