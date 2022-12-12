Из-за роста детской смертности Белгородская область рискует не выполнить нацпроект

По словам Евгений Мирошникова, Белгородская область в текущем году не выполнит показатель нацпроекта «Санавиация» из-за закрытия воздушного пространства в регионе. Также под угрозой срыва неисполнение показателей нацпроекта «Здравоохранение» - борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и развитие детского здравоохранения. В регионе увеличилась смертность детей у матерей, перенёсших ковид.
По этому показателю мы шли неплохо, но с августа показатель начал превышать планку.
Евгений Мирошнкиков
Кроме того, под угрозой срыва нацпроект «Безопасные качественные дороги» из-за высокой смертности на дорогах.
Напомним, что летом губернатор Вячеслав Гладков пригрозил сменить министра природопользования из-за риска срыва нацпроекта. В регионе наблюдались риски неисполнения показателей нацпроекта по экологии — протяжённости расчистки русла рек и комплексной системе обращения с ТКО.