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Гладков наградил лучших белгородских медиков

Сегодня, 11:56
Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
награждение белгородских медиков
Церемония состоялась на оперативном совещании. Губернатор вручил почётные грамоты коллективу министерства здравоохранения и благодарственные письма отличившимся врачам, сообщают в региональном правительстве.
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Медики

Вячеслав Гладков 12 декабря наградил сотрудников сферы здравоохранения региона. Почётную грамоту губернатора получил коллектив минздрава за значительный вклад в совершенствование государственной политики в области охраны здоровья граждан, эффективную организацию контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

Отметили также врачей, признанных лучшими по итогам федерального конкурса. Благодарности губернатора области вручили семейному врачу Чернянской ЦРБ Наталье Мандрощенко, врачу функциональной диагностики Дмитрию Перуцкому и главной медсестре сосудистого центра областной клинической больницы Святителя Иоасафа Елене Пальчук.

Выполняю приятное поручение министра здравоохранения РФ. Михаил Альбертович [Мурашко — прим. ред.] позвонил, сказал, что белгородские врачи — самые лучшие, чтобы я лично поздравил их обязательно. Мы всегда об этом знали, но особенно приятно, когда в такой большой стране министерство видит именно вашу работу, высоко её оценивает. Спасибо вам большое!
Вячеслав Гладков

Белгородской области вручили награду за лучшее управление качеством медицинской деятельности. Церемония состоялась на XV Всероссийской научно-практической конференции «Медицина и качество — 2022».

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области
Белгородскую область наградили за лучшее управление качеством медицины
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