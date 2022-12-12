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«Это новогодний подарок». Гладков дал ещё две недели на достройку ФАПов

Сегодня, 06:40
Фото: 1MI

На достройку ФАПов в Белгородской области дали ещё две недели

Во время еженедельного оперсовещания с правительством Белгородской области губернатор Вячеслав Гладков в очередной раз обсудил ФАПы и выделил на завершение работ ещё две недели.

Как отметил Вячеслав Гладков, его предыдущие слова сохраняют свою риторику и возмущение — отказываться от них он не будет. Но, тем не менее, появилась возможность ввести оставшиеся деньги по нацпроекту и завершить строительство до конца месяца.

У вас там 10-12 объектов «горящих», да? У вас остаётся две недели, чтобы исправить. Большой динамики я там не увидел. Срок был достаточный. Деревья вы, конечно, не высадите по благоустройству, но остальные работы должны быть завершены.
Вячеслав Гладков

Таким образом, отметил губернатор, всё зависит от количества людей, которых минстрой выведет на объекты. На следующей неделе Гладков договорился провести предварительный осмотр. Он также поторопил строителей ФАПа, которые представляют уже месяц  фотографию одного и того же поля со сваями, призвав их уложиться до конца декабря.

Нет — не обижайтесь. Повторяться не буду. 29 числа выезжаем на каждый объект и фиксируем их готовность. 30 числа проводим ВКС, при этом с территории каждого ФАПа выйдут главы или их заместители. С моей точки зрения, это — неожиданный новогодний подарок.
Вячеслав Гладков
Кто строит проблемные ФАПы в Белгородской области
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#Артем Черненко#Общество#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Стройка#Фапы#Критика#Минстрой
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