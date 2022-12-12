Эпопея с ограждениями продолжается: в центре Белгорода ставят новые заборы

В Белгороде продолжают ставить ограждения. Новое появилось около пешеходного перехода на перекрёстке проспекта Славы и улицы Николая Чумичова.
Как указал автор канала, при Юрии Галдуне заборы убирали, а при экс-мэре Антоне Иванове снова начали ставить. Непонятную для части горожан традицию продолжил и. о. мэра Валентин Демидов.
Ранее сообщалось, что на улице Будённого решили убрать пешеходный переход. Подход к нему закрыли ограждением. Это решение удивило белгородцев. Старый переход собираются заменить новым со светофором.
До этого горожане неоднократно критиковали установку заборов около пешеходных переходов. Летом в Белгороде ошибочно обновили ограждение, ведущее в закрытый пешеходный переход.