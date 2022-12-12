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Эпопея с ограждениями продолжается: в центре Белгорода ставят новые заборы

Сегодня, 08:15
Фото: телеграм-канал «Электромир Максимова»
новое ограждение в центре Белгорода

Белгородцы недовольны новыми заборами в центре города

Ограждение установили на перекрёстке проспекта Славы и улицы Чумичова, сообщает телеграм-канал «Электромир Максимова». Горожане всё ещё не понимают, зачем такие заборы нужны.

В Белгороде продолжают ставить ограждения. Новое появилось около пешеходного перехода на перекрёстке проспекта Славы и улицы Николая Чумичова.

Как указал автор канала, при Юрии Галдуне заборы убирали, а при экс-мэре Антоне Иванове снова начали ставить. Непонятную для части горожан традицию продолжил и. о. мэра Валентин Демидов.

Ранее сообщалось, что на улице Будённого решили убрать пешеходный переход. Подход к нему закрыли ограждением. Это решение удивило белгородцев. Старый переход собираются заменить новым со светофором.

До этого горожане неоднократно критиковали установку заборов около пешеходных переходов. Летом в Белгороде ошибочно обновили ограждение, ведущее в закрытый пешеходный переход.

Фото: телеграм-канал «Электромир Максимова»
На улице Макаренко в Белгороде перед пешеходным переходом поставили забор
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#Фотофакт#Наталья Корявых#Город#Белгород#Ограждение#Новости Белгорода#Забор#Установка#Пешеходный переход
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