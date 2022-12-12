Эксперт признал Медведева одним из главных претендентов на победу на Australian Open

Швед поставил россиянина на второе место, а пальму первенства отдал Новаку Джоковичу, пропустившему турнир 2022 года по неспортивным причинам. Напомним, серб стал участником громкого скандала, по итогам которого его выдворили из страны, однако теперь он снова сможет выступить на соревнованиях. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылающийся на иностранные СМИ.