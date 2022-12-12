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Эксперт признал Медведева одним из главных претендентов на победу на Australian Open

Сегодня, 18:46
Фото: pxhere.com
Бывший теннисист, а ныне эксперт из Швеции Матс Виландер заявил, что считает россиянина Даниила Медведева одним из главных фаворитов предстоящего Australian Open-2023, однако не основным претендентом на титул.

Швед поставил россиянина на второе место, а пальму первенства отдал Новаку Джоковичу, пропустившему турнир 2022 года по неспортивным причинам. Напомним, серб стал участником громкого скандала, по итогам которого его выдворили из страны, однако теперь он снова сможет выступить на соревнованиях. Об этом сообщает «Советский спорт», ссылающийся на иностранные СМИ.

Также Виландер отметил, что в спор Медведева и Джоковича может вмешаться и действующий победитель Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль.

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