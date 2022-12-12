Экс-заведующую детсадом в Старом Осколе будут судить за хищение 130 тыс. рублей

В Старом Осколе в суд направили уголовное дело против бывшей заведующей детсадом. Следствие считает, что она похитила 130 тыс. рублей. Жительницу региона обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения.
Подозреваемая действовала в период с 2016 по 2021 год. Она издавала приказы о выполнении рядом сотрудников учреждения обязанностей по совмещаемым должностям.
На деле служебные обязанности работники не выполняли, а в табель учёта вносились недостоверные сведения. Начисленными деньгами подозреваемая распоряжалась по своему усмотрению.