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Экс-заведующую детсадом в Старом Осколе будут судить за хищение 130 тыс. рублей

Сегодня, 14:02
Фото: 1MI
Женщину обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения, сообщили в СУ СК России по Белгородской области.
Сюжет
Суд

В Старом Осколе в суд направили уголовное дело против бывшей заведующей детсадом. Следствие считает, что она похитила 130 тыс. рублей. Жительницу региона обвинили в мошенничестве с использованием служебного положения.

Подозреваемая действовала в период с 2016 по 2021 год. Она издавала приказы о выполнении рядом сотрудников учреждения обязанностей по совмещаемым должностям.

На деле служебные обязанности работники не выполняли, а в табель учёта вносились недостоверные сведения. Начисленными деньгами подозреваемая распоряжалась по своему усмотрению.

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