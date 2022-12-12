Две белгородки на минувшей неделе погибли в огне

За последние семь дней в Белгородской области зафиксировали 42 случая возгорания, 11 из них — в жилых домах.
В субботу, 10 декабря, в селе Лозное Чернянского района загорелся жилой дом на улице Первых Поселенцев. В результате пожара погибла 93-летняя местная жительница. По словам сотрудников пожарной службы, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.
Тем временем в СНТ «Берёзка» в селе Шопино Яковлевского горокруга загорелось жилое строение. Пострадал собственник — мужчина 1984 года рождения. Причина возгорания в настоящее время неизвестна.
В воскресенье, 11 декабря, пожар произошёл в двухкомнатной квартире на улице Щорса в Белгороде. 47-летнюю белгородку спасти не успели. Предположительная причина пожара — неосторожность при курении.
Ранее пожар произошёл в многоэтажке посёлка Разумное. В результате из огня спасли двух жителей первого этажа, 15 квартирантов успели выбраться из дома самостоятельно. Пожар возник в подвальном помещении, дым перенёсся на все этажи.