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Две белгородки на минувшей неделе погибли в огне

Сегодня, 14:49
Фото: ГУ МЧС России по Белгородской области
За прошедшую неделю произошло 42 пожара, 11 из них — в жилых помещениях. В результате от огня погибли две женщины, одного мужчину удалось спасти, сообщает региональная служба МЧС.

За последние семь дней в Белгородской области зафиксировали 42 случая возгорания, 11 из них — в жилых домах.

В субботу, 10 декабря, в селе Лозное Чернянского района загорелся жилой дом на улице Первых Поселенцев. В результате пожара погибла 93-летняя местная жительница. По словам сотрудников пожарной службы, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

Тем временем в СНТ «Берёзка» в селе Шопино Яковлевского горокруга загорелось жилое строение. Пострадал собственник — мужчина 1984 года рождения. Причина возгорания в настоящее время неизвестна.

В воскресенье, 11 декабря, пожар произошёл в двухкомнатной квартире на улице Щорса в Белгороде. 47-летнюю белгородку спасти не успели. Предположительная причина пожара — неосторожность при курении.

Ранее пожар произошёл в многоэтажке посёлка Разумное. В результате из огня спасли двух жителей первого этажа, 15 квартирантов успели выбраться из дома самостоятельно. Пожар возник в подвальном помещении, дым перенёсся на все этажи.

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#София Чугай#Происшествия#Белгородская область#Пожары#Погибшие#Огонь
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