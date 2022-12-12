Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Депутаты горсовета узаконят установленные с проблемами памятники в Белгороде

Сегодня, 15:02
Фото: НИУ "БелГУ"
Горсовет должен признать памятник Михаилу Ломоносову на Королёва, 2а, а также монументы нобелевским лауреатам. Соответствующий проект решения уже опубликован.

Городской совет на очередном заседании должен узаконить установленные с нарушением процедуры памятники около НИУ «БелГУ» на Студенческой и памятник Михаилу Ломоносову на Королёва, 2а. Проект решения опубликован.

Памятники Михаилу Шолохову, Борису Пастернаку, Александру Солженицыну, Иосифу Бродскому находятся около учебного корпуса № 1. Ответственность за них будет нести университет.

Как ранее сообщалось, за содержание монументов как раз и отвечал НИУ «БелГУ». Установили памятники также за счёт вуза. Последний обязался принимать все меры по ремонту и содержанию скульптур.

Напомним, всего в Белгороде насчитали 21 незаконно установленный памятник.

В мэрии Белгорода не знают, когда восстановят памятник Ленину в парке
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгороде опубликовали список незаконно установленных памятниковВ Белгороде нашли много незаконно установленных памятниковВ Белгороде два года не могли отремонтировать памятник Марксу и Энгельсу
#Наталья Корявых#Новости Белгорода#Памятники#Аллея нобелевских лауреатов#Город#Общество#Белгородская область#Белгород#Горсовет
Подпишитесь
Индекс утраты: как на самом деле изменились цены в Белгородской области
Сегодня, 13:19
Диалог и реальная помощь: Юрий Клепиков встретился с жителями Шебекинского горокруга
Сегодня, 12:38
В разы меньше изъятого: что задекларировал Глаголев в свой последний год у власти
Сегодня, 11:23
Белгородскую область за сутки обстреляли не менее шести раз
Сегодня, 13:42
Три года ни пить, ни есть: во сколько реально обойдется средняя иномарка белгородцам
Сегодня, 13:47
Пришёл, увидел, рассудил. Кандидат в мэры Бывшев пообщался с подписчиками «Бел.Ру»
Сегодня, 12:11