Депутаты горсовета узаконят установленные с проблемами памятники в Белгороде

Городской совет на очередном заседании должен узаконить установленные с нарушением процедуры памятники около НИУ «БелГУ» на Студенческой и памятник Михаилу Ломоносову на Королёва, 2а. Проект решения опубликован.
Памятники Михаилу Шолохову, Борису Пастернаку, Александру Солженицыну, Иосифу Бродскому находятся около учебного корпуса № 1. Ответственность за них будет нести университет.
Как ранее сообщалось, за содержание монументов как раз и отвечал НИУ «БелГУ». Установили памятники также за счёт вуза. Последний обязался принимать все меры по ремонту и содержанию скульптур.
Напомним, всего в Белгороде насчитали 21 незаконно установленный памятник.