Более 4,5 тыс. белгородских семей решили жилищный вопрос за счёт маткапитала

Использование маткапитала для улучшения жилищных условий является одним из популярных направлений. С начала года в Белгородской области 4530 семей решили направить средства на приобретение и обустройство своего жилья.
Погасить кредит, внести первый взнос на ипотеку или на строительство смогли 3057 семей. Остальные направили средства на улучшение жилья без привлечения кредита.
Всего ПФР перечислило 2,3 млрд рублей, что составило около 85% всех средств на предоставление маткапитала в этом году.
Отметим, что в 2022 году региональный маткапитал получили более 500 белгородских семей. Общая сумма выплат — свыше 35 млн рублей, их направили многодетным семьям.