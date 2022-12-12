Без вести пропавшего белгородца нашли после ДТП с КамАЗом

Белгородец, который числился пропавшим без вести, шёл по дороге и попал под колёса грузовика. Мужчина оказался в реанимации. Он с 10 декабря считался пропавшим без вести.
Как удалось установить правоохранителям, около 3:00 на улице Сторожевой в Белгороде водитель КамАЗа сбил мужчину. Пешеход шёл по проезжей части в попутном направлении относительно грузовика.
Белгородца госпитализировали и установили его личность. Мужчина с 10 декабря считался пропавшим без вести. Теперь полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.