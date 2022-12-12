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Без вести пропавшего белгородца нашли после ДТП с КамАЗом

Сегодня, 09:32
Фото: УМВД по Белгородской области
ДТП с участием пешехода
Мужчина попал под колёса грузовика, с травмами его доставили в реанимацию. Вскоре установили и личность пострадавшего, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

Белгородец, который числился пропавшим без вести, шёл по дороге и попал под колёса грузовика. Мужчина оказался в реанимации. Он с 10 декабря считался пропавшим без вести.

Как удалось установить правоохранителям, около 3:00 на улице Сторожевой в Белгороде водитель КамАЗа сбил мужчину. Пешеход шёл по проезжей части в попутном направлении относительно грузовика.

Белгородца госпитализировали и установили его личность. Мужчина с 10 декабря считался пропавшим без вести. Теперь полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

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#Наталья Корявых#Происшествия#ДТП#Белгородская область#Грузовик#Пешеход#Новости Белгорода#Белгород#Пропавший без вести#КамАЗ
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