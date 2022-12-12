Белгородскую область за сутки обстреляли не менее шести раз

11 декабря под огнём оказался хутор Панков Шебекинского горокруга. Спустя время стало известно об обстреле в селе Журавлёвка Белгородского района. Уже вечером громко было в хуторе Нижние Мельницы Валуйского горокруга.
Во всех случаях обошлось без пострадавших. Всего за минувшие сутки в разных населённых пунктах зафиксировали как минимум шесть обстрелов.
Накануне жители хутора Панков и села Красное получили СМС-оповещения об обстреле. Извещения на минувшей неделе проходили почти каждый день жителям приграничных районов Шебекинского горокруга.