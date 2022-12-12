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Белгородскую область за сутки обстреляли не менее шести раз

Сегодня, 13:42
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Под огнём со стороны ВСУ оказались приграничные Валуйский и Шебекинский горокруга, Белгородский район. По информации телеграм-канала ASTRA, пострадавших нет.
Сюжет
Обстрел

11 декабря под огнём оказался хутор Панков Шебекинского горокруга. Спустя время стало известно об обстреле в селе Журавлёвка Белгородского района. Уже вечером громко было в хуторе Нижние Мельницы Валуйского горокруга.

Во всех случаях обошлось без пострадавших. Всего за минувшие сутки в разных населённых пунктах зафиксировали как минимум шесть обстрелов.

Накануне жители хутора Панков и села Красное получили СМС-оповещения об обстреле. Извещения на минувшей неделе проходили почти каждый день жителям приграничных районов Шебекинского горокруга.

Жители Шебекинского горокруга вновь получают СМС об обстрелах
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