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Белгородский боксёр Евгений Тищенко победил немца Артура Манна

Сегодня, 09:19
Фото: RCC Boxing Promotions
Поединок между спортсменами состоялся 11 декабря в Екатеринбурге. Завершился он победой белгородца, сообщают «Известия».

Бой между олимпийским чемпионом Евгением Тищенко и экс-претендентом на титул чемпиона мира Артуром Манном прошёл накануне в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions. В рейтинговом поединке в первом тяжёлом весе до 90,7 кг победителем признан белгородец со счётом 99:89, 99:89, 100:88.

У Евгения Тищенко в арсенале 11 побед и одно поражение. В 2014 году спортсмен получил звание «Заслуженный мастер спорта России». Боксёр неоднократно выступал за сборную РФ, а также является олимпийским чемпионом, чемпионом мира и Европы.

Напомним, что Евгений Тищенко стал почётным гостем матчевой встречи по боксу между командами Белгородской области и ЦФО на призы народного артиста РФ Михаила Пореченкова. Соревнования посвятили памяти погибших в спецоперации.

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#София Чугай#Спорт#Екатеринбург#Евгений тищенко#Бокс#Турнир#Победа
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