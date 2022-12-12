Белгородский боксёр Евгений Тищенко победил немца Артура Манна

Бой между олимпийским чемпионом Евгением Тищенко и экс-претендентом на титул чемпиона мира Артуром Манном прошёл накануне в Екатеринбурге на турнире RCC Boxing Promotions. В рейтинговом поединке в первом тяжёлом весе до 90,7 кг победителем признан белгородец со счётом 99:89, 99:89, 100:88.