Белгородский боец получил медаль за участие в боевых действиях

Бойцы оперативно организовали оборону, передвинули гранатометчиков и подбили танк, две БМП. Наш земляк призван из запаса во время частичной мобилизации. В зону спецоперации на Украине он отправился осенью.

«Медаль коллективная, всей моей роты. Потому что на нашем рубеже обороны мы остановили противника. Не дали ему дальше продвинуться. И на сегодня мы эту оборону держим. Все бойцы стали опытными. На каждый выстрел, каждый взрыв обращаем особое внимание. Есть поговорка, что один в поле не воин. Только лишь воинское братство позволяет нам выходить из крайне тяжелых положений и побеждать», — рассказал в одном из интервью Виктор Челноков.