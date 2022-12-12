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Белгородский боец получил медаль за участие в боевых действиях

Сегодня, 16:08
Фото: кадр из видео Минобороны
Виктора Челнокова, призванного из военкомата Губкина, наградили медалью «За отвагу». Командир мотострелковой роты, гвардии старший лейтенант вместе с соратниками остановили противника на своем рубеже.

Бойцы оперативно организовали оборону, передвинули гранатометчиков и подбили танк, две БМП. Наш земляк призван из запаса во время частичной мобилизации. В зону спецоперации на Украине  он отправился осенью. 

«Медаль коллективная, всей моей роты. Потому что на нашем рубеже обороны мы остановили противника. Не дали ему дальше продвинуться. И на сегодня мы эту оборону держим. Все бойцы стали опытными. На каждый выстрел, каждый взрыв обращаем особое внимание. Есть поговорка, что один в поле не воин. Только лишь воинское братство позволяет нам выходить из крайне тяжелых положений и побеждать», — рассказал в одном из интервью Виктор Челноков.  

 
Видео: сюжет Первого канала
Белгородца наградили медалью Суворова за мужество и отвагу
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