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Белгородским учащимся могут сократить объёмы сухпайков

Сегодня, 14:07
Фото: 1MI
Причиной послужит отсутствие на занятиях или больничный. Пропущенные дни вычтут из месячной стоимости питания, сообщили в региональном правительстве.

Белгородским учащимся могут сократить объёмы сухпайков. Это возможно в том случае, если ученики не посещали занятия или находились на больничном. Пропущенные дни вычтут из месячной стоимости питания, поэтому объём продуктов сократится.

Также в правительстве пообещали, что продуктовые наборы школьникам и студентам ссузов, которые учатся дистанционно, раздадут до 23 декабря. Речь о сухпайках за декабрь.

Ранее сообщалось, что продуктовые наборы формируются в зависимости от стоимости питания. Для тех, кто не относится к льготной категории, в Белгороде стоимость составляет 67,2 рубля. Для льготников к стоимости завтрака добавляется и цена обеда — до 90 рублей.

Сколько студентов колледжей и техникумов в Белгородской области получат сухпайки?
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#Наталья Корявых#Общество#Белгородская область#Продукты#Сухпайки#Дистанционное обучение#Школы#Ссузы
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