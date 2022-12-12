Белгородским учащимся могут сократить объёмы сухпайков. Это возможно в том случае, если ученики не посещали занятия или находились на больничном. Пропущенные дни вычтут из месячной стоимости питания, поэтому объём продуктов сократится.
Также в правительстве пообещали, что продуктовые наборы школьникам и студентам ссузов, которые учатся дистанционно, раздадут до 23 декабря. Речь о сухпайках за декабрь.
Ранее сообщалось, что продуктовые наборы формируются в зависимости от стоимости питания. Для тех, кто не относится к льготной категории, в Белгороде стоимость составляет 67,2 рубля. Для льготников к стоимости завтрака добавляется и цена обеда — до 90 рублей.