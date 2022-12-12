Белгородских детей обделили с подарками, а заболеваемость гриппом растёт: итоги дня

Обстрелы трёх районов
В регионе под удар ВСУ попали Белгородский район, Валуйский и Шебекинский горокруга. В результате обстрелов никто не пострадал.
11 декабря со стороны Украины под обстрел попал хутов Панков в Шебекинском горокруге. Вскоре украинские военные в очередной раз атаковали Журавлёвку. Также под обстрелом оказался хутор Нижние Мельницы под Валуйками.
Рост заболеваемости
В Губкинском и Старооскольском городских округах зафиксировали рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. По данным регионального минздрава, заболевшие стали чаще вызывать врачей на дом, чем посещать поликлиники.
Как рассказала первый заместитель министра здравоохранения области Людмила Крылова, рост составил всего 2%. Ситуация находится под контролем. Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что в 11 муниципалитетах роста заболеваемости не наблюдается из-за дистанционного обучения.
Обделённые дети
В 17 районах региона детей обделили с новогодними подарками. Главы муниципалитетов на них сэкономили. Детям обещали подарки весом в 2 кг, но по факту они весили меньше. В Вейделевском и Чернянском районе объём и вовсе был меньше вдвое.
Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, в полной мере поручение по подаркам выполнили в в Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Старооскольском горокругах и Борисовском районе. Глава региона поручил вызвать руководителей муниципалитетов для личной беседы.