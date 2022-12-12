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Белгородских детей обделили с подарками, а заболеваемость гриппом растёт: итоги дня

Сегодня, 16:00
Фото: Bel.ru
Белгородскую область обстреляли за сутки не менее шести раз, в двух районах выросла заболеваемость ОРВИ и гриппом, а в 17 муниципалитетах детей обделили с новогодними подарками.

Обстрелы трёх районов

В регионе под удар ВСУ попали Белгородский район, Валуйский и Шебекинский горокруга. В результате обстрелов никто не пострадал.

11 декабря со стороны Украины под обстрел попал хутов Панков в Шебекинском горокруге. Вскоре украинские военные в очередной раз атаковали Журавлёвку. Также под обстрелом оказался хутор Нижние Мельницы под Валуйками.

Белгородскую область за сутки обстреляли не менее шести раз
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Рост заболеваемости

В Губкинском и Старооскольском городских округах зафиксировали рост числа заболевших ОРВИ и гриппом. По данным регионального минздрава, заболевшие стали чаще вызывать врачей на дом, чем посещать поликлиники.

Как рассказала первый заместитель министра здравоохранения области Людмила Крылова, рост составил всего 2%. Ситуация находится под контролем. Губернатор Вячеслав Гладков подчеркнул, что в 11 муниципалитетах роста заболеваемости не наблюдается из-за дистанционного обучения.

В двух районах Белгородской области увеличилось количество заболевших ОРВИ и гриппом
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Обделённые дети

В 17 районах региона детей обделили с новогодними подарками. Главы муниципалитетов на них сэкономили. Детям обещали подарки весом в 2 кг, но по факту они весили меньше. В Вейделевском и Чернянском районе объём и вовсе был меньше вдвое.

Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, в полной мере поручение по подаркам выполнили в  в Алексеевском, Валуйском, Грайворонском, Старооскольском горокругах и Борисовском районе. Глава региона поручил вызвать руководителей муниципалитетов для личной беседы.

В 17 районах Белгородской области обделили детей с новогодними подарками
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