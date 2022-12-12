Белгородских детей обделили с подарками, а заболеваемость гриппом растёт: итоги дня

В 17 районах региона детей обделили с новогодними подарками. Главы муниципалитетов на них сэкономили. Детям обещали подарки весом в 2 кг, но по факту они весили меньше. В Вейделевском и Чернянском районе объём и вовсе был меньше вдвое.