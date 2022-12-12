Белгородские хоккеисты одержали долгожданную победу над «Прогрессом»

МХК «Белгород» одержала победу над «Прогрессом» в Глазове. Очередные матчи конференции «Восток» Национальной молодёжной хоккейной лиги проходили 9 и 10 декабря.
В победном матче шайбы забросили Всеволод Сидорин, Роман Лагунов, Владислав Филиппов и Артём Чекаев. На встрече белгородская команда обыграла соперника со счётом 2:4.
Теперь в турнирной таблице белгородцы оказались десятыми. «Прогресс» закрепился за шестой позиции. Лидирует МХК «Тамбов». Как сообщили в группе белгородского клуба, следующие игры запланированы на 13 и 14 декабря в Кирово-Чепецке. Белгородцы посоревнуются с местной «Олимпией».