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Белгородская область закупила 24 школьных автобуса на сумму более 100 млн рублей

Сегодня, 04:41
Фото: 1MI
Школьные автобусы
В настоящий момент транспорты оформляют для будущих поездок, сообщил в своих соцсетях губернатор области Вячеслав Гладков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях о закупке новых школьных автобусов. Всего в регион поступило 24 транспорта, которые приобрели за сумму более 100 млн рублей.

Новые школьные автобусы пустят в рейс вместо старых. В настоящий момент для этого подготавливают и заполняют все необходимые документы.

И, конечно, надеемся, что оперативная обстановка позволит хотя бы, начиная с четвёртой четверти, работу из онлайн перевести в обычный режим в приграничных территориях и автобусы будут, как всегда, забирать наших детей и возить их в школу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что о закупке новых автобусов стало известно ещё 20 октября. Заявка появилась на сайте госзакупок

Белгородская область покупает 24 школьных автобуса
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#Александра Склярова#Образование#Транспорт#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Школьный автобус
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