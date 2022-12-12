Белгородская область закупила 24 школьных автобуса на сумму более 100 млн рублей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал на своей странице в соцсетях о закупке новых школьных автобусов. Всего в регион поступило 24 транспорта, которые приобрели за сумму более 100 млн рублей.
Новые школьные автобусы пустят в рейс вместо старых. В настоящий момент для этого подготавливают и заполняют все необходимые документы.
И, конечно, надеемся, что оперативная обстановка позволит хотя бы, начиная с четвёртой четверти, работу из онлайн перевести в обычный режим в приграничных территориях и автобусы будут, как всегда, забирать наших детей и возить их в школу.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что о закупке новых автобусов стало известно ещё 20 октября. Заявка появилась на сайте госзакупок.