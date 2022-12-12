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Белгородец едва не зарезал соседа из-за пропавшей пилы

Сегодня, 14:12
Потерпевший потерял инструмент и заподозрил своего соседа в краже. В ответ злоумышленник ударил мужчину ножом трижды. Рана оказалась не смертельной, сообщили в региональном УМВД.

В Новооскольском горокруге мужчина напал на соседа с ножом из-за обвинений в краже пилы. Потерпевший потерял инструмент, но обвинил подозреваемого.

44-летний пострадавший попал в больницу. Его рана оказалась не серьёзной. Вскоре задержали подозреваемого — 47-летнего односельчанина мужчины. Они поругались из-за подозрений в краже. Потерпевший забыл, где оставил пилу, и обвинил своего соседа.

Инструмент вскоре нашёл участковый. Он был в месте, где пострадавший пилил дрова. Напавшему на него соседу грозит до двух лет колонии.

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#Происшествия#Белгородская область#Новооскольский городской округ#Нож#Нападение#Пила#Соседи#Наталья Корявых
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