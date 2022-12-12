Белгородец едва не зарезал соседа из-за пропавшей пилы

В Новооскольском горокруге мужчина напал на соседа с ножом из-за обвинений в краже пилы. Потерпевший потерял инструмент, но обвинил подозреваемого.
44-летний пострадавший попал в больницу. Его рана оказалась не серьёзной. Вскоре задержали подозреваемого — 47-летнего односельчанина мужчины. Они поругались из-за подозрений в краже. Потерпевший забыл, где оставил пилу, и обвинил своего соседа.
Инструмент вскоре нашёл участковый. Он был в месте, где пострадавший пилил дрова. Напавшему на него соседу грозит до двух лет колонии.