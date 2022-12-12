Белгородэнерго улучшило качество электроснабжения в 27 насёленных пунктах региона

«Комплексная реконструкция сетей в населенных пунктах проводится ежегодно. Выполнение технических мероприятий позволяет улучшить существующие схемы электроснабжения, устранить выявленные дефекты и оптимизировать работу электросетевого комплекса тем самым повысить надежность и качество электроснабжения городских и сельских территорий. При формировании производственных программ мы ориентируемся как на фактическое состояние сетей, так и на обращения жителей этих населенных пунктов», — отметил и. о. заместителя генерального директора — директора филиала ПАО «Россети Центр» — «Белгородэнерго» Антон Герасимов.