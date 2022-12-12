Бег за подрядчиком и чуть не рухнувший сад. Гладков — о «горящих» объектах Белгорода

Угроза есть ещё по двум объектам, где подрядчик слабо исправлял замечания. Гладков выразил надежду, что тот сможет исправить ситуацию. Но сомнения по этому поводу у губернатора очень большие. Также есть отдельные замечания по качеству работ, но они все исправимые, отметил глава региона.