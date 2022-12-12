Бег за подрядчиком и чуть не рухнувший сад. Гладков — о «горящих» объектах Белгорода

Всего проблемы есть на 14 объектах: ФАПах и объектах образования. Что касается последних, то четыре из них находятся под угрозой срыва — по разным причинам.
Один объект — там действительно нет ничьей вины. Раскрыли фундамент… Слава богу, что начали капремонт — здание должно было рухнуть. Такое вот качество строительства было какое-то время назад. Увеличение сроков там — объективная реальность.
Вячеслав Гладков
Вероятно, губернатор имел в виду детский сад № 85: после начала работ строители выяснили, что здание «висит в воздухе».
Ещё есть «объективная реальность» по одному лицею: там подрядчик два раза сорвал все сроки.
Решение приняли, уговаривать больше никого не будем — идём расторгать контракт через суд. Надеюсь, компенсируют все финансовые издержки, предусмотренные контрактом и действующим законодательством. Полгода все вместе бегали за ним. Надеюсь, увижу решение уже на бумаге.
Вячеслав Гладков
Угроза есть ещё по двум объектам, где подрядчик слабо исправлял замечания. Гладков выразил надежду, что тот сможет исправить ситуацию. Но сомнения по этому поводу у губернатора очень большие. Также есть отдельные замечания по качеству работ, но они все исправимые, отметил глава региона.
Таким образом, 25, 29 и 30 декабря Гладков пообещал лично объехать все 14 «горящих» объектов.
Посмотрим, как объекты заканчиваете. А то начинаем бегать, поднимать: деньги дали на капремонт и строительство, начиная со спортивных и детских площадок, и заканчивая — школами и садиками. Начинаешь бегать и объяснять жителям, брать на себя ответственность. Ответственность, наверное, для всех нас привычная, кроме отдельных должностных лиц. Побеседуем с ними лично.
Вячеслав Гладков
Что касается ФАПов и «новогоднего подарка» губернатора, то этому посвящён отдельный материал «Бел.Ру».