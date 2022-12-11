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Запустившему салют в день рождения девушки старооскольцу грозит штраф

Сегодня, 11:55
Фото: 1MI
23-летний житель Старого Оскола Белгородской области решил поздравить девушку с днём рождения и запустил в городе салют. Нарушение не осталось незамеченным: на громкую романтическую выходку обратили внимание в полиции, сообщает пресс-служба УМВД.

В десять часов вечера 8 декабря в Старом Осколе кто-то запустил салют, чем напугал местных жителей и нарушил Закон Белгородской области о тишине. Видео с фейерверком оказалось в сети — там его обнаружили полицейские.

Участковый провёл проверку и выяснил, что ответственным за запуск салюта оказался 23-летний местный житель. Таким образом он решил во дворе своего дома на Жукова поздравить девушку с днём рождения. По словам молодого человека, о запрете на запуск салютов он не знал.

Тем не менее, незнание закона от ответственности не освобождает: на старооскольца завели административное дело, ему грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Напомним, что в Белгородской области действует «жёлтый» уровень террористической опасности, запрещающий, в том числе, запуск салютов. Всего за полгода за нарушение тишины к ответственности привлекли пятерых человек. 

Пятерых человек оштрафовали за запуск фейерверков в Белгородской области
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#Артем Черненко#Происшествия#Новости Старого Оскола#Белгородская область#Старый Оскол#Салют#Фейерверк#УМВД России по Белгородской области#Закон о тишине
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