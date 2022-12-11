Запустившему салют в день рождения девушки старооскольцу грозит штраф

Участковый провёл проверку и выяснил, что ответственным за запуск салюта оказался 23-летний местный житель. Таким образом он решил во дворе своего дома на Жукова поздравить девушку с днём рождения. По словам молодого человека, о запрете на запуск салютов он не знал.