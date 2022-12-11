Запустившему салют в день рождения девушки старооскольцу грозит штраф

В десять часов вечера 8 декабря в Старом Осколе кто-то запустил салют, чем напугал местных жителей и нарушил Закон Белгородской области о тишине. Видео с фейерверком оказалось в сети — там его обнаружили полицейские.
Участковый провёл проверку и выяснил, что ответственным за запуск салюта оказался 23-летний местный житель. Таким образом он решил во дворе своего дома на Жукова поздравить девушку с днём рождения. По словам молодого человека, о запрете на запуск салютов он не знал.
Тем не менее, незнание закона от ответственности не освобождает: на старооскольца завели административное дело, ему грозит штраф до пяти тысяч рублей.
Напомним, что в Белгородской области действует «жёлтый» уровень террористической опасности, запрещающий, в том числе, запуск салютов. Всего за полгода за нарушение тишины к ответственности привлекли пятерых человек.