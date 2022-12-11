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В Курской области запретили продажу и запуск фейерверков

Сегодня, 17:00
Фото: 1MI
Постановление вступит в силу 12 декабря и продлится до конца января 2023 года. Об этом сообщил губернатор курский Роман Старовойт.

В соседней Курской области с завтрашнего дня вводят запрет на продажу и запуск фейерверков. По словам главы региона Романа Старовойта, так курянам хотят обеспечить безопасность и спокойствие. Продлится запрет до конца января 2023 года.

Значит, запустить салют ни на Новый, ни на Старый год не получится. А магазины пиротехники в Курской области ждёт та же участь, что и в Белгородской: кризис.

В регионе сохраняется «жёлтый уровень» террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области.
Роман Старовойт

Напомним, в Белгородской области запуск салютов запрещён ещё с 11 апреля. Это связано с высоким «жёлтым» уровнем террористической опасности, который также введен в регионе в апреле. В этом году в области штраф за запуск фейерверка получили уже шесть человек.

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#Алина Харина#Общество#Новый год#Курская область#Роман Старовойт#Фейерверк#Праздничный фейерверк#Салют
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