В Курской области запретили продажу и запуск фейерверков

В соседней Курской области с завтрашнего дня вводят запрет на продажу и запуск фейерверков. По словам главы региона Романа Старовойта, так курянам хотят обеспечить безопасность и спокойствие. Продлится запрет до конца января 2023 года.
Значит, запустить салют ни на Новый, ни на Старый год не получится. А магазины пиротехники в Курской области ждёт та же участь, что и в Белгородской: кризис.
В регионе сохраняется «жёлтый уровень» террористической опасности, и все наши силы направлены на то, чтобы не допустить совершения террористических актов на территории области.
Роман Старовойт
Напомним, в Белгородской области запуск салютов запрещён ещё с 11 апреля. Это связано с высоким «жёлтым» уровнем террористической опасности, который также введен в регионе в апреле. В этом году в области штраф за запуск фейерверка получили уже шесть человек.