В Курской области запретили продажу и запуск фейерверков

Напомним, в Белгородской области запуск салютов запрещён ещё с 11 апреля. Это связано с высоким «жёлтым» уровнем террористической опасности, который также введен в регионе в апреле. В этом году в области штраф за запуск фейерверка получили уже шесть человек.