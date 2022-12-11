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В Белгородской области отменили закупку новогодних украшений

Сегодня, 08:05
Фото: 1MI
Украшения на новогоднюю ёлку Белгорода закупать не будут
Как в соцсетях сообщил губернатор Вячеслав Гладков, украшения на новогодней ёлке в Белгороде останутся прошлогодними.

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, Белгородская область отменила все муниципальные и областные закупки новогодних украшений.

Мы оставили то, что было приобретено в предыдущие годы, затраты сократили, но отменять праздник, я думаю, что это неправильно.
Вячеслав Гладков

Таким образом, новогоднюю ёлку на Соборной площади в Белгороде украсят прошлогодними игрушками, а рядом установят старые декорации.

Напомним, что праздничное дерево в Белгороде зажжёт 17 декабря сам Дед Мороз, которому дети позже смогут написать на почту.

Новогоднюю ёлку в Белгороде откроют 17 декабря вместе с Дедом Морозом
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