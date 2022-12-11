В Белгородской области отменили закупку новогодних украшений

По словам главы региона Вячеслава Гладкова, Белгородская область отменила все муниципальные и областные закупки новогодних украшений.
Мы оставили то, что было приобретено в предыдущие годы, затраты сократили, но отменять праздник, я думаю, что это неправильно.
Вячеслав Гладков
Таким образом, новогоднюю ёлку на Соборной площади в Белгороде украсят прошлогодними игрушками, а рядом установят старые декорации.
Напомним, что праздничное дерево в Белгороде зажжёт 17 декабря сам Дед Мороз, которому дети позже смогут написать на почту.